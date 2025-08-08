BABYMETAL、4thアルバムより「My Queen (feat. Spiritbox)」MV公開

今年結成15周年を迎えたBABYMETALが8月8日（金）、4thアルバム『METAL FORTH』をリリースした。

今作には、Poppy、Electric Callboy、Slaughter to Prevail、Bloodywood、Tom Morelloといったジャンルの垣根を越えた世界的アーティストたちとのコラボ楽曲を含む、超強力なトラックが全10曲が収録されている。

また、アルバム収録曲「My Queen (feat. Spiritbox)」のミュージックビデオが公開された。2023年、2024年と連続してグラミー賞にノミネートされるなど、新世代メタルバンドNo.1候補としての呼び声も高い、カナダのメタルコアバンド・Spiritboxをフィーチャリングに迎えて制作された同じ楽曲。ダークでヘヴィな世界観のサウンド中に、孤高の存在として君臨するSU-METALのハイトーンボイスと、相対するCourtney LaPlante（Spiritbox）の激情スクリームが、互いに「私が女王」と言わんばかりの一歩も譲らない個性がぶつかり合った奇跡の楽曲となっている。今回のミュージックビデオは、チェスゲームを舞台に「女王」を奪い合うストーリーとなっており、BABYMETALのメンバーやCourtney LaPlanteが”チェスの駒”となって登場するシーンもあり、それぞれのいつものライブの世界観とは異なった映像となっている。

さらに、結成15周年を記念したアニバーサリーイヤーの集大成を飾る、待望のアリーナ公演『LEGEND – METAL FORTH』を2026年1月10日（土）・11日（日）にさいたまスーパーアリーナで開催することも決定。8月8日18時より、メンバーズクラブ「THE ONE」会員を対象にしたチケット先行受付がスタート。さらに、『METAL FORTH』の日本盤には同公演のチケット先行応募シリアルが封入されている。

＜リリース情報＞

BABYMETAL

『METAL FORTH』

発売日：2025年8月8日（金）

【日本盤形態・価格・収録内容】

◾️METAL FORTH 【通常盤】UICC-10058

価格：3,000円＋税

仕様：ジュエルケース

◾️METAL FORTH 【デラックス・エディション】UICC-90016

価格：4,000円＋税

仕様：７インチ紙ジャケット / ジャケット・ステッカー3枚＆フォトカード6枚封入 / ポスターブックレット（歌詞掲載）

試聴・購入はこちら：https://umj.lnk.to/BABYMETAL_METALFORTH

=収録曲=

1. from me to u (feat. Poppy)

2. RATATATA (BABYMETAL x Electric Callboy)

3. Song 3 (BABYMETAL x Slaughter to Prevail)

4. Kon! Kon! (feat. Bloodywood)

5. KxAxWxAxIxI

6. Sunset Kiss (feat. Polyphia)

7. My Queen (feat. Spiritbox)

8. Algorism

9. メタり!! (feat. Tom Morello)

10. White Flame -白炎-

＜ライブ情報＞

BABYMETAL WORLD TOUR 2025-2026

SPECIAL ARENA SHOW IN JAPAN

LEGEND – METAL FORTH

2026年1月10日（土）OPEN 16:00／START 17:30

2026年1月11日（日）OPEN 14:00／START 15:30

会場：さいたまスーパーアリーナ

「BABYMETAL WORLD TOUR 2025-2026 SPECIAL ARENA SHOW IN JAPAN LEGEND – METAL FORTH」特設サイト https://babymetal.com/legend-metalforth

BABYMETAL Official Website http://www.babymetal.com