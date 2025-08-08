「非常に嬉しく思います」。

DeNAの東克樹が7月度の『大樹生命月間MVP賞』セ・リーグ投手部門を受賞した。

東は7月、4勝、27奪三振、36回はいずれもリーグトップの成績で、防御率も1.50と抜群の安定感を誇った。7月の投球について「成績というよりもカープ戦、ドラゴンズ戦で8回のピンチを0に抑えて勝ったことが自分にとってはすごく印象深い2試合かなと思います」と振り返った。

長いイニングを投げられている要因について「やっぱり体調管理かなと思います。水分の取り方であったりとか、足がつらないようにという事は意識しています」と説明。

タイトルも十分狙える位置につけている。「現状、勝利数で 1位なので最多勝狙っていきたいなと思います」と言言し、「15行きたいかなとは思いますけど、しっかり自分が抑えるのと、打線の援護というところも関わってくるので、よいリズムで攻撃に回せるように、僕自身もしっかりと三者凡退に抑えるとか、そういったところを気をつけて投げたいと思います」と続けた。

「ここからが本当に大事な試合というか、タフな試合が続くので、暑さと疲労とかそういったものに負けないように、自分の軸をぶらさずに投げていきたいと思います」。チームの勝利のため、勝負の8月も必死に腕を振っていく覚悟だ。

（ニッポン放送ショウアップナイター取材班）