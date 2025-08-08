プロ雀士・中田花奈 “ポーカーの世界”にも意欲!?「麻雀と似ていて面白いです」

TOKYO FMの音声配信プラットフォームAuDee（オーディー）の番組「大久保瑠美 ３２１ヘルツのじかん」（毎週水曜・18時配信）。声優の大久保瑠美がパーソナリティをつとめ、「３２１ヘルツ」という特別な周波数でしか聴けないような、ここだけのトークをお届けします。週替わりのゲストとともに、愛しているもの、こだわり、好きなこと、人を語ります。

今月はフリーアナウンサーの松澤ネキさんがマンスリーパートナーを担当しました。今回の配信では、タレントでプロ雀士の中田花奈（なかだ・かな）さんが登場。「趣味のポーカー」「麻雀のルールを覚えるコツ」」などについて語っていただきました。

1994年、埼玉県出身の中田さん。2011年、乃木坂46の第一期生オーディションに見事合格し、翌年には選抜メンバーとしてCDデビュー。2020年にグループを卒業したのち、2021年には日本プロ麻雀連盟の第37期前期に合格。プロ雀士として新たな道を歩み始めます。さらに、自身がオーナー兼店長を務める麻雀カフェ「chun.（チュン）」をオープン。2023年からは、麻雀のプロリーグ・Mリーグにも参戦中です。

3月に初のフォトエッセイ「中田花奈 1st フォトエッセイ 解析メモリアル」（KADOKAWA）を発売。5月27日（火）には、5年ぶりとなる写真集「中田花奈 2nd写真集 掻き立てる」（講談社）も発売しました。

◆アプリと本で、楽しく麻雀を覚える!?

「今週の321ヘルツ」のコーナーでは、大久保さんがゲストと“チューニング”を合わせながら、好きなこと、もの、人について語ります。今回は「趣味」をテーマに、中田さんが最近ハマっていることを紹介してくれました。

麻雀のシーズン中は、その集中に努めている中田さんですが、それ以外で楽しんでいるのが「ポーカー」。今年中に大会に出場してみたいと意欲を語ります。「まだまだなんですけど、ポーカーも麻雀と似ていて面白いです」とコメント。

もちろん、麻雀は中田さんにとって欠かせない存在。番組パーソナリティの大久保と、マンスリーパートナーの松澤さんも麻雀には興味があるものの、ルールや役の複雑さに少しハードルを感じている様子。「麻雀を覚えるには、何から始めたらいいですか？」という質問に対し、中田さんは「役を覚えるのは、そこまで難しくないです。『こうなっていたらきれいだな』って思ったら、それが実際に“役”になっていることもあります。最初はゲームアプリで麻雀に触れるのがおすすめです」とアドバイス。

興味を持った大久保が「初心者だけで集まって麻雀をやるのはどうですか？」と尋ねると、中田さんは「うちの店でも、初心者だけで来て、本を見ながら打っている方がいるのですが、なかなか進まないんです。1人でも、ちゃんとわかる人がいるとスムーズですね」と答えました。

アプリは麻雀のルールを覚えるには適していますが、状況を理解しないまま進めてしまうこともあるため、中田さんは「チュートリアル機能を活用したり、本で調べたりするのもいい」と話します。

「私はゲーム画面のスクショを撮っておいて、あとで『なんでこれで負けたんだろう？』って調べていました。プロの対局も展開が速いので、スクショで『今の何がよかったんだろう』と見返しています」とも語りました。

中田さんは今年1月、「初めてでもすぐ、よくわかる！ 中田花奈の麻雀入門」（ワニブックス）を出版しています。「役がわかりやすく書いてあるので、『今のは何だろう？』と思ったときに見てもらえたら。アプリと本を併用して麻雀を学ぶのもおすすめです」とコメントしました。

◆“とあるもの”の数が日本一のららぽーとがオープン!?

番組内では、私たちの暮らす街の“ちょっといいこと”に周波数を合わせるコーナー「チューニングタイム」もオンエア。今回は三井不動産の住田さんが登場し、ショッピングパーク「ららぽーと」に関するクイズを出題しました。

【問題】4月18日にオープンした「ららぽーと安城」（愛知県安城市）の屋上にある“あるもの”の数が、日本の商業施設として最多です。その“あるもの”とは？

愛知県・名古屋にオープンした「ららぽーと安城」は、買い物だけでなく、晴れの日も雨の日も遊びを楽しめる施設として期待されています。

【ヒント】屋根付きのルーフトップパーク。雨天でも遊べる仕様となっています。

屋上には6つのエリアに分かれた広場があり、「雲のアスレチック」や「親子で楽しめるブランコ」「チョークパーク」など、60種類以上の遊びが体験できます。3人は「遊具の数」と回答し、見事正解しました。

住田さんによると、「ららぽーと安城」は屋上に設置された遊具の数が日本一。「約3,800平方メートルの面積に、46台の遊具が設置されており、6つの異なるエリアを自由に行き来しながら、無料でさまざまな遊びが体験できます」とのことです。

人工芝の広場ではピクニック気分で飲食も可能。保護者向けの屋内待合室や、授乳・おむつ替えができる「ベビーケアルーム」も完備されています。さらに施設内には、スタジアムコート「SAISONスタジアム」も併設されており、音楽ライブやスポーツイベント、ダンスパフォーマンスなども開催できます。

クイズ終了後、大久保は「みなさんもいろいろな場面で使うと思うので、ぜひ、ららぽーと安城にお越しください！」と呼びかけました。

番組では他にも、中田さんがランニングを継続させるコツ、体型の変化に気付きやすい方法について語る場面がありました。詳細は、AuDeeの配信をチェックしてください。

