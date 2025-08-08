株主優待が人気の企業は、権利確定日に向けて優待目的の買いが入りやすくなります。早いうちに株主優待銘柄に注目することで、値上がり益が期待できるでしょう。今回は、今のうちに買っておきたい9月の優待銘柄をご紹介します。

◆今のうちに買いたい9月の優待銘柄その1：ANAホールディングス＜9202＞

【業務内容】国内線、国際線の航空運送サービスを提供。また、航空運送の周辺事業を中心に展開

【単元株数】100株

【最低購入金額】28万3450円（2025年8月3日時点）

【権利確定月】3月末、9月末

【優待内容】

（1）ANA国内全路線 片道1区間の運賃優待割引券（年2回）

・100株以上……1枚

・200株以上……2枚

・300株以上……3枚

・400株以上……4枚（以降200株増えるごとに1枚追加）

・1000株以上……7枚（以降400株増えるごとに1枚追加）

・10万株以上……254枚（以降800株増えるごとに1枚追加）

（2）ANAグループ優待券の冊子（年2回）

・100株以上……1冊（優待クーポン18枚入り）

（3）株主専用サイトにおける特典（株主限定施設見学の申し込みや株主優待での旅行商品の予約手続きなど）

・100株以上

（4）オリジナルカレンダー（9月末のみ）※

・100株以上……1部（壁掛け型または卓上型いずれか）

※株式継続保有期間半年以上：毎年3月末および9月末の株主名簿に、同一株主番号で基準日（9月30日、3月31日）を含めて2回以上連続して記載があること。

ANAホールディングス＜9202＞の優待内容は、ANA国内全路線（コードシェア含む）の片道1区間を株主優待割引運賃で利用できます。9月末および3月末時点で保有している株数に応じて、「株主優待番号ご案内書」を送ってもらえます。

利便性が高く、好優待として人気が高いと考えられるので、権利確定日直前は個人投資家の注目が集まり、買いが入りやすくなる傾向にあると言えるでしょう。直前にあわてて同社株を購入し、高値づかみをしないように注意が必要です。

では、同社株を今のうちに購入した場合、どのようなパフォーマンスになるか検証してみましょう。今回は、同社株を7月末に購入し、9月権利確定日前に売却した場合の検証を行います。この検証のとおりに売買をすると株主優待は取れませんが、売買益のパフォーマンスの大きさは確認できます。

◇検証結果

勝率：56.00％

勝ち数：14回

負け数：11回

引き分け数：0回

平均損益（円）：6,257円

平均損益（率）：3.13％

平均利益（円）：20,380円

平均利益（率）：10.19％

平均損失（円）：-11,717円

平均損失（率）：-5.86％

合計損益（円）：156,426円

合計損益（率）：78.21％

合計利益（円）：285,313円

合計利益（率）：142.66％

合計損失（円）：-128,887円

合計損失（率）：-64.45％

PF（プロフィット・ファクター）：2.214

平均保持日数：53.60日

検証結果を見てみると、勝率56.00％と高く、平均損益は3.13％です。勝率が高く平均損益もプラスとなっており、株価の値上がりが期待できる銘柄と言えるでしょう。

◆今のうちに買いたい9月の優待銘柄その2：アクシアル リテイリング＜8255＞

【業務内容】新潟や群馬を地盤とする食品スーパーを展開

【単元株数】100株

【最低購入金額】11万5200円（2025年8月3日時点）

【権利確定月】3月末、9月末

【優待内容】該当の保有している株数により、以下の中から1つ選べる

①株主優待券（買物割引券）

②QUOカード（クオカード）

③新潟産コシヒカリ

④自社開発商品詰め合わせ

・100株以上……①500円分、または②300円分

・200株以上……①1000円分、または②300円分

・300株以上……①1500円分、または②500円分

・400株以上……①2000円分、または②1000円分

・500株以上……①2500円分、または②1500円分

・600株以上……①3000円分、または②1500円分

・800株以上……①3500円分、または②1500円分

・1000株以上……①4000円分、または②2000円分

・1600株以上……①4500円分、または②2000円分

・2000株以上……①5000円分、または②3000円分、または③5kg、または④2000円相当

・3000株以上……①6000円分、または②3000円分、または③5kg、または④2000円相当

・4000株以上……①8000円分、または②3000円分、または③10kg、または④4000円相当

・5000株以上……①1万円分、または②3000円分、または③10kg、または④4000円相当

・8000株以上……①1万5000円分、または②3000円分、または③10kg、または④4000円相当

・1万株以上……①2万円分、または②3000円分、または③10kg、または④4000円相当

・1万2000株以上……①2万5000円分、または②3000円分、または③10kg、または④4000円相当

※買物割引券は1000円以上から1000円ごとに1枚使用できます。

※原信ネットスーパーでは使用できません。

アクシアル リテイリング＜8255＞の優待内容は、同社店舗で使える株主優待券（買物割引券）です。同社店舗のある新潟県や群馬県の近辺にお住まいの方にとっては使い勝手がよく、魅力的な優待内容と言えるでしょう。また、買物割引券を使う予定がない人は、買物割引券の代わりにクオカードを受け取ることも可能です。

利便性が高い優待内容であることから、優待権利確定日に近づくにつれて投資家の注目が集まり、買いが入りやすいと考えられます。

では、同社株を今のうちに購入した場合、どのようなパフォーマンスになるか検証してみましょう。今回は同社株を7月末に購入し、9月権利確定日前に売却した場合の検証を行います。この検証のとおりに売買をすると株主優待は取れませんが、売買益のパフォーマンスの大きさは確認できます。

◇検証結果

勝率：72.00％

勝ち数：18回

負け数：7回

引き分け数：0回

平均損益（円）：7,822円

平均損益（率）：3.91％

平均利益（円）：14,184円

平均利益（率）：7.09％

平均損失（円）：-8,536円

平均損失（率）：-4.27％

合計損益（円）：195,559円

合計損益（率）：97.78％

合計利益（円）：255,312円

合計利益（率）：127.66％

合計損失（円）：-59,753円

合計損失（率）：-29.88％

PF（プロフィット・ファクター）：4.273

平均保持日数：53.60日

検証結果を見てみると、勝率は72.00％、1トレード当たりの平均損益は3.91％です。勝率が高く平均損益もプラスとなっていることから、良好な成績と言えるでしょう。

注目度の高い人気の銘柄は、権利確定日が近づくにつれて株価は上昇していく傾向があります。権利確定日直前にあわてて購入すると、高値づかみで不用意な損失を被ることもあるでしょう。早い時期に、好優待銘柄をお得に獲得しましょう。

株の売買に際して今回のように簡単な検証をすることで、これから行おうとしている投資が、どの程度リターンを期待でき、どの程度リスクがあるのか事前に把握できます。検証を行ってから投資すればきっと安心感が違うことでしょう。皆さんも投資する際には、一度検証してくださいね。

※このテーマでの検証については、【システムトレードの達人】を使って検証しています。記事の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性、利用者にとっての有用性を保証するものではありません。当社および関係者は一切の責任を負わないものとします。投資判断はご自身の責任でお願いします

文：西村 剛（証券アナリスト、ファンドマネジャー）

国内運用会社にて中小型株式ファンドマネージャー兼アナリストを経て独立。個人投資家に分かりやすく株式投資を伝授すべく、講演や執筆を行う。『夕刊フジ』3年連続 株-1グランプリ グランドチャンピオン。

