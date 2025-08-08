横浜DeNAベイスターズ・佐野恵太、第11号3ランホームランで勝利に貢献！「…

プロ野球 最新情報（最新ニュース）

横浜DeNAベイスターズの佐野恵太選手は7日、本拠地・横浜スタジアムで行われた広島東洋カープ戦に「3番・左翼」で先発出場。第11号3ランホームランを含む猛打賞でチームの勝利に貢献した。





2回、3点リードで迎えた無死一、二塁の第2打席。カープ先発の森翔平投手が投じた6球目のスライダーを完璧に捉え、ベイスターズファンが待つ右中間スタンドに叩き込んだ。



初回の第1打席は先制の左前適時打、4回の第3打席は追加点につながる右前打と、持ち前のバットコントロールで左右に打ち分けた。



佐野選手は「この打席もみんなが繋いでくれましたし、さらに援護したかったので、良い結果になって良かったデスターシャ！」と頬を緩ませながら話した。



試合はカープの追い上げを受けたが、佐野選手の活躍などもあり、ベイスターズが9-5で勝利を収めた。











STAR☆NIGHTの主役になる



これで本日4打点

佐野恵太 第11号3ランホームラン



⚾プロ野球(2025/8/7)

🆚DeNA×広島

