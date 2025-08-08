「偉大さを目の当たりに」ダルビッシュ有、204勝は努力の賜物！？　パドレ…

ダルビッシュ有 最新情報

サンディエゴ・パドレスに所属する38歳のダルビッシュ有投手は、開幕前の怪我により今季出遅れた。それでも長期離脱を乗り越え、衰えを感じさせないプレーを見せている。努力を続ける姿勢を、パドレスを率いるマイク・シルト監督が讃えた。米メディア『フライアワイヤー』が報じている。

ダルビッシュは開幕直前で肘の炎症により故障者リスト入り（IL）し、その後数カ月にも渡るリハビリを要した。ようやく7月に復帰登板を果たすと、7月30日（日本時間31日）に行われたニューヨーク・メッツ戦で先発し、7回投げて2安打無失点無四球7奪三振の好投を披露した。完璧な投球で勝利を収め、記念すべき日米通算204勝を達成している。

それを踏まえ、シルト監督は「今、あなた方はユウが自分を再発明しているという、勇気と偉大さを目の当たりにしている。それがどれほど難しいことなのか、私には正確には分からない。ただ、自分の経験から言えるのは、最高レベルの舞台で自分を作り変えることは非常に稀だということだ。そして、それを成し遂げる能力、やり遂げる自信、それに挑む勇気。実際にやり切る力を持っている人間は、本当にごくわずかしかいない。私がこれまでにそれができたと感じた選手は、アダム・ウェインライトだけだ。身体のコントロールはもちろんのこと、それに加えて自分が今どんな状態であるかを理解し、そこに適応するための知性、それをやろうとする意志が必要だ。そもそも、ユウのようなキャリアを持っている選手自体がほとんどいない」と語っている。

