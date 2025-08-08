大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、故障により戦列を離れている選手がいる。主にクローザーを務めていたタナー・スコット投手も左肘の怪我により故障者リスト（IL）に入っているが、戦線復帰へ向け着実に歩みを進めているようだ。米メディア『ロトワイヤー』が報じた。

スコットは7月下旬、左肘の炎症を理由に15日間のILに入った。デーブ・ロバーツ監督はそこまで離脱は長引かないとしつつも、復帰のプロセスは慎重に進める必要があると説明したことが伝えられている。

そのスコットについて、同メディアは「ジアスレチックのファビアン・アルダヤ記者は、スコットが火曜日にブルペン投球を行ったと報じている。彼は2週間前に左肘炎症でIL入りして以来、初めてマウンドから投げた。ドジャースは彼の今後の予定は明らかにしていないが、近いうちに打者と対戦できる状態になり、リハビリ任務に就く可能性もある」と言及している。

スコットは離脱前時点では47登板、1勝2敗8ホールド19セーブ、防御率4.14と安定感を欠いていたが、ブルペンには欠かせない一員であることは確かなだけに、1日でも早い復帰が求められている。

