ブンデスリーガのバイエルンが、チェルシーに所属するセネガル代表FWニコラス・ジャクソンに関心を示しているようだ。ドイツメディア『スカイ』が伝えている。

現在24歳のN・ジャクソンは、2019年7月に母国セネガルのカサ・スポーツからビジャレアルの下部組織に加入。2020－21シーズンはレンタル先のミランデスでプレーし、ビジャレアル復帰後の2021年10月にトップチームデビューを飾った。若くしてスペインで結果を残すと、2023年7月にはチェルシーへと完全移籍。ここまでの2年間で公式戦81試合出場30ゴール12アシストを記録している。

昨年9月にチェルシーと新契約を締結し、契約を2033年6月30日まで延長したN・ジャクソン。しかし、昨季はシーズンを通してイエローカード8枚とレッドカード2枚を受けるなど、プレーの荒さが目立つ結果に。また、チェルシーは今夏の移籍市場でイングランド人FWリアム・デラップとブラジル代表FWジョアン・ペドロを獲得。両者は同クラブのFIFAクラブワールドカップ2025優勝に大きく貢献したため、新シーズンはN・ジャクソンの序列低下が危惧されている。

そうした状況もあり、現在はアストン・ヴィラやユヴェントスなどの複数クラブがN・ジャクソンに注目。そんななか『スカイ』によると、バイエルンが同選手の現状や移籍金、契約形態について問い合わせを行ったという。一方、スロベニア代表FWベンヤミン・シェシュコの争奪戦に遅れを取ったニューカッスルもN・ジャクソンに強い関心を寄せており、市場価格が約6500万ユーロ（約111億円）とされるセネガル代表ストライカーをめぐり、新たな獲得レースが始まる可能性を指摘した。

チェルシーと長期契約を結んでいるN・ジャクソンだが、今夏の移籍は実現するのだろうか。