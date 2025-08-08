「配置転換もあり得る」佐々木朗希、リリーフ転向も選択肢？　米紙が予想…

佐々木朗希 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースがポストシーズン進出を果たした場合、60日間の故障者リスト（IL）入りしているロサンゼルス・ドジャースの佐々木朗希投手が復帰した時には、状況次第で先発からリリーフ転向もあり得るようだ。米紙『スポーツ・イラストレイテッド』が報じている。

佐々木は昨オフ、千葉ロッテマリーンズからポスティングシステムを利用してドジャースへ移籍した。これまで8試合に先発し1勝1敗、防御率4.72、24奪三振をマーク。まだ加入前に期待されたほどの実力を発揮できておらず、現在は右肩のインピンジメント症候群のため離脱している。それでも順調に復帰へ向けたリハビリを進めており、9月上旬には戦列に戻るとの見方が強まっていた。

同紙によると、ドジャースを率いるデーブ・ロバーツ監督は「当面は佐々木を先発に加える方針を維持している。これにより、現行の先発5人（ブレイク・スネル、山本由伸、タイラー・グラスノー、クレイトン・カーショウ、大谷翔平）のうち誰かが離脱した場合の保険役となる可能性がある」という。

その一方で「必要に応じてリリーフへの配置転換もあり得る。ポストシーズンは多くても3〜4人の先発しか必要ないため、仮に全員が健康でも全員が10月にマウンドに立つとは限らない」と伝えた。佐々木としては復帰後、ローテーション入りできるだけの結果を示す必要がありそうだ。

【関連記事】

【了】