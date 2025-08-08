“不振脱却”なるか…セリーグ、前年から大きく成績を落としている野手6人

プロ野球 最新情報

シーズンの後半戦に突入している2025年のプロ野球。今季は飛躍を遂げた選手が多く現れた一方、前年から成績を落としている選手も少なくない。不調に苦しむ選手はシーズン後半に巻き返せるか、注目が集まるとことだ。ここでは、前年から成績を大きく落としているセントラル・リーグの野手を紹介したい。（※今季成績は8月8日時点）

大城卓三（読売ジャイアンツ）

・投打：右投左打

・身長／体重：187cm／95kg

・生年月日：1993年2月11日

・経歴：東海大相模高 - 東海大 - NTT西日本

・ドラフト：2017年ドラフト3位

昨季は開幕から打撃不振に苦しんだものの、シーズン後半に復調した大城卓三。今季もここまで不調に陥っており、前年のような巻き返しが期待されている。

NTT西日本から2017年ドラフト3位で読売ジャイアンツに入団すると、ルーキーイヤーから83試合に出場。プロ3年目の2020年に正捕手の座を奪い、同年は打率.270、9本塁打、41打点の活躍でベストナインに輝いた。

2023年には134試合出場、打率.281、16本塁打、55打点の好成績を収め、2度目のベストナインを獲得。

しかし昨季は、春先から打率1割台と低迷し、二軍降格を味わった。それでも、シーズン後半は状態を上げ、96試合の出場で打率.254、3本塁打、27打点という成績でシーズンを終えた。

今季も開幕からつまずき、現時点で37試合出場、打率.169、3本塁打、7打点。現在は一軍に帯同しているが、依然として出場機会は少ない。

シーズン後半に向けて、本来の打撃を取り戻したいところだ。

石川昂弥（中日ドラゴンズ）

・投打：右投右打

・身長／体重：186cm／100kg

・生年月日：2001年6月22日

・経歴：東邦高

・ドラフト：2019年ドラフト1位

今季は開幕戦から4番で起用されるなど、大きな期待が寄せられていた石川昂弥。だが、打撃不振に陥り、苦しいシーズンとなっている。

東邦高時代には投打の中心を担い、3年春の甲子園で全国制覇を達成。高校日本代表の4番を務めるなど、世代屈指の評価を得て、2019年ドラフト会議では1位指名で3球団が競合。抽選の末に中日ドラゴンズへの入団が決まった。

高卒1年目から一軍デビューを飾ると、その後は度重なる故障に泣かされたが、2023年には121試合に出場し、打率.242、13本塁打、45打点を記録した。

昨季は82試合の出場にとどまったが、打率.272、4本塁打、25打点とブレイクを予感させた。

高卒6年目の今季は、井上一樹新監督の下、開幕から4番打者に抜擢。しかし、攻守で精彩を欠き、4月13日に二軍降格を命じられた。5月末に再昇格したが、21試合の出場で打率.132、ノーアーチと結果を残せず、再びファーム調整となっている。

球団からの期待も大きいスラッガーだけに、何とか突破口を見つけたい。

前川右京（阪神タイガース）

・投打：左投左打

・身長／体重：176cm／86kg

・生年月日：2003年5月18日

・経歴：智弁学園高

・ドラフト：2021年ドラフト4位

昨季は飛躍の足掛かりを掴み、本格ブレイクが期待されていた前川右京。しかし今季は、打撃の調子が上がらず、足踏みしている。

智弁学園高では1年夏から4番打者を担い、3年夏には甲子園準優勝を経験。迎えた2021年ドラフト会議で阪神タイガースから4位指名を受け、プロ入りを果たした。

高卒2年目の2023年に一軍デビューし、同年は33試合の出場で打率.255を記録。昨季は開幕スタメンに抜擢され、シーズンを通して一軍に帯同した。

最終的に116試合に出場し、打率.269（規定未満）、4本塁打、42打点、出塁率.343をマーク。

高卒4年目の今季は、オープン戦で打率.316、3本塁打を記録したが、開幕後は状態を落とし、5月22日に登録抹消。その後再昇格を果たしたが、結果を残せず。現在はファーム調整を強いられている。

ここまで60試合の一軍出場で打率.231、ノーアーチ。守備面でも課題を露呈している。さらなるレベルアップを見せ、レギュラーの座を確立したいところだ。

矢野雅哉（広島東洋カープ）

・投打：右投左打

・身長／体重：171cm／72kg

・生年月日：1998年12月16日

・経歴：育英高 - 亜細亜大

・ドラフト：2020年ドラフト6位

昨季は卓越した守備力で正遊撃手の座を掴み、ブレイクを遂げた矢野雅哉。しかし、今季は打撃面で苦しんでいる。

亜細亜大から2020年ドラフト6位で広島東洋カープに入団。プロ3年目の2023年に内野の守備固めで出番を増やし、93試合に出場。

一方で、同年は打率.193に終わり、レギュラー奪取には打撃が大きな課題となっていた。

そんな中、昨季は打力が向上し、正遊撃手に定着すると、137試合出場で打率.260、2本塁打、38打点、13盗塁、出塁率.322の好成績をマーク。自身初のゴールデングラブ賞に輝くなど、飛躍のシーズンとなった。

今季は開幕から多くの試合でスタメン起用されているものの、打撃の状態がなかなか上がらず。現時点で87試合出場、打率.214、1本塁打、17打点、1盗塁と前年から大きく数字を落としている。

球界随一の遊撃守備を誇るが、投手が打席に立つセントラル・リーグでレギュラーとして出場を続けるには、打撃の水準を高めたいところだ。

エリエ・ヘルナンデス（読売ジャイアンツ）

・投打：右投右打

・身長／体重：185cm／89kg

・生年月日：1994年11月21日

・経歴：アメリコルーゴ校 - レンジャーズ

昨季はシーズン途中加入ながら、日本の野球に適応し、好成績を収めたエリエ・ヘルナンデス。来日2年目の今季は開幕から状態が上がらず、6月中旬から二軍調整を余儀なくされている。

2022年にテキサス・レンジャーズでメジャーデビューし、14試合に出場。その後はマイナーリーグが主戦場とし、2024年5月に読売ジャイアンツへの入団が決まった。

5月末に一軍へ合流すると、打線の起爆剤となり、56試合の出場で打率.294、8本塁打、30打点の活躍。8月中旬に左手首を負傷して長期離脱を強いられたが、契約延長を勝ち取った。

しかし、今季は「5番・中堅」で開幕スタメンに名を連ねたものの、序盤から不振に苦しんでいる。一軍では現時点で46試合出場、打率.218、2本塁打、8打点と低迷。

6月中旬から二軍暮らしが続いており、マレク・フルプが支配下即一軍昇格するなど、厳しい立場となっている。前年の打撃を取り戻し、一軍の戦力となれるか。

梶原昂希（横浜DeNAベイスターズ）

・投打：右投左打

・身長／体重：189cm／90kg

・生年月日：1999年9月19日

・経歴：大分雄城台高 - 神奈川大

・ドラフト：2021年ドラフト6位

昨季はシーズン後半からリードオフマンに定着し、リーグ2位の16盗塁を記録した梶原昂希。しかし、今季は打撃の状態が上がらず、一軍と二軍を行き来するなど、苦しんでいる。

神奈川大から2021年ドラフト6位で横浜DeNAベイスターズに入団。プロ入り後はファームを主戦場とし、プロ2年目の2023年には二軍で73試合出場、打率.338、7本塁打、29打点、15盗塁と高いパフォーマンスを発揮した。

翌2024年は自身初の開幕スタメンに抜擢。夏場から1番打者に定着し、自己最多の91試合出場、打率.292（規定未満）、4本塁打、30打点、16盗塁の好成績を残した。

今季は2年連続で開幕スタメンに起用されたが、打撃不振に陥り、5月5日に二軍降格。再昇格を果たすも、ここまで49試合の出場で打率.234、2本塁打、9打点、4盗塁と苦しんでいる。

8月1日に一軍復帰後は復調の兆しを見せているだけに、このチャンスをものにしたい。

【了】