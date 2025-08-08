メディコレ(東京都港区)は、2025年8月7日から8月31日まで、小学生の自由研究を医師が伴走支援する「自由研究おたすけドクター」を先着100名限定で実施している。

本プログラムは、医師監修サービス「メディコレWEB」の専門家Q&A機能を無料開放し、テーマ決めから進行、まとめ方までを医師がチャットで個別サポートする仕組み。43診療科から集まった88名の医師・歯科医・獣医が参加し、興味やテーマに合わせてマッチングされる。

背景には、共働き世帯の増加や夏休み後半の自由研究着手遅れといった課題がある。医療や健康分野は関心があっても手を出しにくいテーマだが、心拍数測定や歯の実験、熱中症予防など、医師ならではのアイデアが多数寄せられている。

■医師から届いた「おすすめ自由研究テーマ」

下記は、事前アンケートを通じて協力医師から寄せられた「小学生におすすめの研究テーマ」の一部。

＜からだのふしぎ・健康＞自分の心拍数をはかってみよう(運動前後で比較)、骨はなぜ硬いの?カルシウムのはたらきを調べてみよう、血液の中の細胞の役割って?、関節はどれくらい動くのか? 関節のかたちと動き方の関係、「うんち」はどこからくる？食べものが体を通る道をたどろう

＜歯・口・食べ物＞歯の染め出し実験:どんな磨き方が一番きれいになる?、飲み物のpHを調べて、虫歯になりやすい飲み物はどれか?、おやつやジュースのカロリーを調べてみよう、食べ物と歯の健康の関係を調べてみよう

■申し込み方法

本プログラムは先着100名限定での受付となる。参加を希望者は、「自由研究おたすけドクター」の申し込みフォームより申し込むと、研究テーマや関心に応じて協力医師とのマッチングが行われ、チャット形式での自由研究サポートがスタートする。