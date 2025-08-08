兵庫県香美町(かみちょう)は、山・海・雪・食の魅力が揃う、日本海と中国山地に囲まれた自然豊かなまち。

歴史的には山名氏の城下町として栄え、農業・漁業が盛ん。「香住(かすみ)ガニ」、高級和牛のルーツ「但馬牛(たじまうし)」、地酒「香住鶴(かすみつる)」などが特産品です。

今回紹介するのは、地元で獲れた「香住ガニ」をいち早く味わえる「香住ガニまつり」。「香住ガニ」以外にも海や山の幸などの特産品を一度にマルシェ感覚で楽しめるイベントです。

本稿では、マイナビふるさと納税担当者が、気になったイベントとふるさと納税返礼品を紹介していきます。

今回は香美町のイベント「第15回 香住ガニまつり」の詳細と、地酒「香住鶴」の返礼品などについて調べてみました!

旬の香住ガニを地元で! 「第15回 香住ガニまつり」について

第15回 香住ガニまつり

・開催日時：2025年9月20日(土) 9：00～12：30(販売は8：30から)

・開催場所：香住漁港西港(香美町香住区若松)

・アクセス：JR香住駅から徒歩で約15分

・参加費：無料

9月に解禁となる旬の「香住ガニ」を、いち早く味わえる「香住ガニまつり」。今年で15回目を迎えます。

“地元で、その場で「香住ガニ」を味わえる”のが本イベントの特徴。漁師が目の前で調理したり販売したりすることで、食材の新鮮さと香住の海の恵みをじかに体験できます。

また、地元の農水産物や加工品、B級グルメが一堂に会する場として、地元の豊かな食文化に触れる貴重な機会でもあり、旬の味覚を堪能し、地元の人々とふれあいながら一日を満喫できる地域密着型のイベントです。

2024年に開催した「第14回 香住ガニまつり」では、地元住民はもちろん、県外からも多くの来場者が訪れ、港は朝から活気に包まれたそうです。

会場では、即売コーナーで、香住ガニの活やボイル、焼きガニ、かに汁などが販売され、漁師自らが売り場に立つスタイルが臨場感を演出。さらに、甘エビや白エビ、サザエ、干物といった日本海の新鮮な海産物や、地元で収穫された二十世紀梨や野菜、さらには地元ならではの地酒やへしこといった特産品も豊富に並び、訪れる人々の食欲を刺激しました。

イベントステージでは、ユニークな参加型の催しが次々と行われました。「ちくわまき大会」や、「香住ガニ食べ方上手選手権」、「海産物せり市」、「じゃんけん大会」など、見て楽しい、参加して楽しい内容が盛りだくさんでした。祭りのラストには再びちくわが空を舞い、訪れたたくさんの参加者の笑顔で幕を閉じるフィナーレが印象的だったのだとか!

「会場は毎年混雑するため、午前中の早い時間に訪れるのがおすすめです。また、天候によってはプログラムが変更・中止される場合もありますので、公式発表を事前に確認してからぜひお越しください」と担当者は語っていました。

「第15回 香住ガニまつり」イベントスケジュールは、以下です。

※一部内容は変更となる場合があります。

【8：30～12：30】

・海産物販売

・農産物販売

・うまいものコーナー(カニ味噌の甲羅焼き、かに寿司、焼きサバ寿司)

・特産品販売

・さざえ釣りコーナー(香美町とと活隊が魚食普及をPR)

・町外出店販売(町外よりB級グルメ他販売 約9店舗)

・宅配便コーナー

【10：00～12：30】

・漁師さんコーナー(ボイル半身・焼きガニ・かに汁を漁師さん自ら販売)※先着順

【9：00～9：05】

・まつりオープニング(香住漁港のセリのサイレンで開始)

【9：05～9：20】

・ちくわまき大会1回目(約1,200本の竹輪をステージからまきます)

【9：30～10：00】

・香住ガニ食べ方上手選手権

【10：15～11：00】

・海産物素人せり市(香住ガニをはじめ海産物を多数準備)

【11：15～11：30】

・香美町じゃんけん大会(じゃんけんで勝ち残れば豪華賞品をゲット! )

【11：50～12：00】

・ちくわまき大会2回目(約500本の竹輪をステージからまきフィナーレ! )

自治体からのメッセージ

兵庫県香美町は、四季折々の自然に包まれた、小さな港町。なかでも秋に開催される「香住ガニまつり」は、旬の香住ガニをはじめとした地元の味覚と、あたたかな人のふれあいを楽しめる、地域ならではの食と交流の祭典です。ただ“カニを味わう”だけでなく、暮らしや風景、文化などを体験できる、そんな心も体も満たされる特別な一日を、ぜひ香美町でお過ごしください。

香美町のふるさと納税返礼品について

「香住ガニまつり」では、“食中酒”として優れた地元の酒蔵・香住鶴の日本酒も特産品として販売されるそうです。「香住ガニ」との相性の良さも抜群!

そんな「香住鶴」が届く返礼品を紹介します。

香住鶴 特撰純米酒セット 1800ml×2本

・提供事業者：香住鶴 株式会社

・兵庫県美方郡香美町香住区小原600-2

・内容量：山廃 純米1800ml 1本、生もと 純米1800ml 1本

・寄附金額：1万9,000円

伝統的な「生酛造り(きもとづくり)」や「山廃(やまはい)仕込み」によって、旨みとさわやかな酸味が調和した味わいが特徴! 「香住鶴」の特撰純米酒セットです。旨みのある酸がシャープな味わいと融け合う「山廃 純米」は高級な豆腐料理や肉料理などと、穏やかな香りとキリッとしまった味わいの中にも旨みのある「生もと 純米」は、焼きガニやおでん、焼き鳥などと相性が良いとのこと。

香住鶴 吟醸純米酒セット 720ml×2本

・提供事業者：香住鶴 株式会社

・兵庫県美方郡香美町香住区小原600-2

・内容量：山廃 吟醸純米720ml 1本、生もと 吟醸純米720ml 1本

・寄附金額：1万4,000円

「香住鶴」の吟醸純米酒セットです。白イカの刺身やカニ、鮭のムニエルなどによく合う「山廃 吟醸純米」と、但馬の食材(カニ・エビ・イカ)にピッタリで酒の旨みややわらかい酸味もある「生もと 吟醸純米」の2種。

今回は兵庫県香美町のイベント「香住ガニまつり」と、お酒の返礼品を紹介しました。9月に漁が解禁される「香住ガニ」をいち早く、地元で味わうことができるイベントです。そのほか、海産物や野菜や果物などまちの味覚を思う存分堪能できます。多彩な催しも実施される予定とのこと。気になった人は、ぜひ一度チェックしてみてください。

ライター：マイナビふるさと納税担当者