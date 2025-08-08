TBS系バラエティ番組『ラヴィット!』発の音楽イベント「LOVE IT! ROCK 2025」が8月23日に東京・国立代々木競技場第一体育館で開催される。このたび、出演者第2弾として33人のラヴィット！ファミリーの出演が発表された。

今年もチケットの応募が殺到し、約1万席に対して約15万件の応募があった。先日出演者第一弾が発表され、大きな話題を呼んでいる。

このたび、Aぇ! group・佐野晶哉とKEY TO LIT・岩崎大昇の2年連続の参戦が決定。昨年、代々木第一体育館を熱狂の渦に巻き込んだ2人だが、今年はどんな演目を披露するのか。さらに、GENERATIONS・小森隼が「LOVE IT! ROCK」に初参戦。小森は“絶対にここでしか見られない衝撃の演目”を披露するという。他にも、現在水曜シーズンレギュラーの超ときめき宣伝部や、アカペラボーカルグループ・RAG FAIRの参戦が決定した。

第1弾で発表されている出演者と合わせ、総勢82人が「LOVE IT! ROCK 2025」を盛り上げる。既に席は完売しているが、配信チケットは「LOVE IT! ROCK」公式サイトから購入可能で、8月19日までは通常価格よりお得な早割価格で購入できる。配信限定で本公演終了後に見ることができる特典映像も。