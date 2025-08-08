7日に放送された『ニッポン放送ショウアップナイター 巨人－ヤクルト』で解説を務めた山﨑武司氏が、巨人・リチャードについて言及した。
山﨑氏は「リチャードの場合は速いまっすぐ、これをもう少し打てるようになると、率も上がってくると思うので、ちょっと速い球に弱いところを見せますから」と指摘した。
シーズン途中にソフトバンクからトレードで巨人に加入したリチャードは、ここまで4本塁打放っているが、打率は.155と確実性を課題にしている。
（ニッポン放送ショウアップナイター）
