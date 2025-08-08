「猛暑」のエアコン代、飲料代、コンビニ立ち寄り…この夏「出費」増えた人は「80％」！ リアルな声を紹介

タレントのユージとフリーアナウンサーの吉田明世がパーソナリティをつとめる、TOKYO FMの朝のラジオ番組「ONE MORNING」（毎週月曜～金曜 6:00～9:00）。今回の放送では、TOKYO FMの音声サービス「AuDee（オーディー）」と連動したアンケート「AuDee JUDGE」を実施。8月4日（月）の放送では、「猛暑の影響で出費は増えている？ 減っている？」というテーマでアンケートをおこないました。果たして、その結果は……？夏は暑くなればなるほど、暑さをしのぐため財布の紐が緩むものの、気温が35℃以上になると、外出が控えられて消費が減少するという分析もあるそうです。この情報を受けて、設定された今回のアンケートテーマはコチラ！・増えている……83％・減っている……17％パーソナリティのユージは「確かに、年々夏は気温が上がっちゃってるんじゃないかなと思う。上がってるというか、暑い期間が延びてるような気もする」と実感を語りつつ「（猛暑の影響で）外出が減ってる時期でもあると思います。そうすると消費が減ったりもするのかな？ ただ一方で、家に居る時間が長いとクーラーにあたってやることがないから、“ネットショッピングしちゃおう”って、逆に出費が増える人もいるかもしれない」と推測します。これに吉田は「（夏場に着る）洋服とかも、（あまりの暑さで）Tシャツとかタンクトップ以外着る気にならなくて……“オシャレを楽しもう！”という気持ちになれない。どうせオシャレなものを買っても汗まみれでびしょびしょになるから、“（ファッションは）秋から楽しむか”みたいな」と本音を吐露。そしてリスナーに向けて、アンケートへの参加に加え、回答の理由や猛暑の影響による出費状況、出費を抑えるための節約対策など、リアルな声を呼びかけたところ、たくさんのメッセージが届きました。この記事では、その一部のメッセージを紹介します。■暑くてご飯を作るのがしんどいからお惣菜を買ってきたり、アイスコーヒー、炭酸飲料、お茶、水などなど食費が増えました。エアコンも昼夜問わずつけているし、電気代も増えていて、猛暑の影響ありありです。■今年の夏も野球観戦に何度か行っていますが、暑さのせいでビールを飲む量が増えています。球場についてまず1杯、試合が始まる頃にはもう2杯目。そして、応援しているチームが点を取ったらさらに1杯……今年は暑さに任せてたくさん飲んじゃいます！■仕事に行くとき、普段は真っ直ぐ職場に向かいますが、暑すぎるのでちょうど中間地点にあるコンビニで休憩するようになりました。アイスコーヒー、アイスクリームをお供にイートインコーナーでひと休みしています。幸い熱中症にはなっていませんが、休憩分の出費は増えています。■今年は、日焼け止めや日傘、汗拭きシート、水分など、去年よりも出費が増えました。通勤のため必要な出費ではあるので、何かしら補助金を会社で出してくれないかな……。■例年に比べて、でかけたりする機会が明らかに減りましたし、家族全員で「暑すぎてでかけたくない」と言っていて、例年行く旅行も今年は行かないことになりました。自宅で思い思い過ごすことが増えていますが、電気料金が増えたとしても、旅行や外出で使う金額に比べたら全然安いもので、アイスや飲み物などの買い物は増えたとはいえ、減っていると思います。■我が家では、ウサギを飼っているので、春と秋の一時期を除いて24時間エアコンを稼働させていることもあり、電気代はそこまで変わらなかったんですが、若干設定温度を上げて、その代わりに扇風機を回すことで、意外と電気代が下がりました。リスナーからのさまざまなメッセージを受けて、吉田は「（エアコンを）つけたり消したりするよりも、つけっぱなしのほうが良いって話もありますよね」と話しつつ、エアコンの設定温度を上げて扇風機を回すと電気代が下がった事例に「空気が循環されるんですかね」と納得の様子。一方、リスナーからの「暑さでつらくなるたび、30分に1度体温を下げるために30分休憩しているので仕事が進まない」との声に、ユージは「暑さで仕事がはかどらないとおっしゃっていましたけど、仕事を優先しすぎて、それで倒れちゃうと意味がないので、30分に1回休憩というのは素敵なことかなと思いますよ」と案じつつ、「35℃以上だと暑すぎて行動が落ち着くみたいなのって、人間も蚊と一緒じゃん？ みんなそう、虫でもそうだし、動物もそうだね、きっと」とも話していました。＜番組概要＞番組名：ONE MORNING放送日時：毎週月曜～金曜6:00～9:00パーソナリティ：ユージ、吉田明世番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/one/番組公式X：@ONEMORNING_1