ユージ「お金になるんだったらいいんだけど…」職場で感じる古い価値観ランキング第1位は？

タレントのユージとフリーアナウンサーの吉田明世がパーソナリティをつとめる、TOKYO FMの朝のラジオ番組「ONE MORNING」（毎週月曜～金曜 6:00～9:00）。

8月4日（月）放送の「YellowHat TODAY’S KEY NUMBER」のコーナーでは、「職場で古いと感じる価値観」に関するニュースを紹介しました。

◆職場で古いと感じる価値観…第1位は？

特定技能外国人の採用支援を手がける株式会社ライズ・スクウェアが、「職場で古いと感じる価値観」についての調査結果を発表。「職場でその価値観は古いと思うことがあるか？」という質問に対し、「よくある」と「たまにある」と答えた人を合わせると90％を超え、多くの人が職場で価値観の古さを感じていることが分かりました。

次に、「職場でどのような価値観を古いと感じるか？」を聞いてみると、1位は「長時間労働が評価される」。2位は「紙資料を重視する」。3位は「男女で仕事内容が違う」。以下、「対面での仕事が基本」、「業務時間外で交流を図る」と続いています。

ちなみに、「長時間労働が評価される」と回答した方からは、「残業している人ほど頑張っているという雰囲気があり、定時で帰ることに少し気まずさを感じる」、「仕事の効率が悪いだけなのに、残業している人が頑張っていると思われる」といった声がありました。

＊

ユージ：働き方改革が進んだり、今は年功序列もなくなっている印象がありますけど、（職場での価値観の）古さを感じている人がまだこんなにいるんだっていうね。でも、「長時間労働が評価される」っていうのは確かに古いなと思うね。

吉田：そうですね。

ユージ：いまだにあるんだね、「長く働いていてえらいなぁ〜」って。それがお金になるんだったらいいんだけど、「偉い！」って言われるだけだと、それは古いよね。

吉田：さらに、「職場で古い価値観を目の当たりにしたときにどうするか？」という質問に対しては、「指摘する」「サラッと流す」「転職を考える」「受け入れる」がほぼ同率で約20％でした。

ユージ：僕らの番組は基本生放送なので、長時間労働というのはないね。でも、紙資料はあるね。これは、どうしても（必要な）台本とか。“男女で仕事内容が違う”は、別に仕事内容は一緒だよね。

吉田：そうですね。

ユージ：僕らのこの職場は、意外といまどきかもしれない。ちょっと上司がいじられている、っていうのはあるけど……。

吉田：上司って誰ですか？

ユージ：俺だよ（笑）！

吉田：あっ、上司なんだ!?

ユージ：ハハハハハ、そうだね、対等だね（笑）。

＜番組概要＞

番組名：ONE MORNING

放送日時：毎週月曜～金曜6:00～9:00

パーソナリティ：ユージ、吉田明世

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/one/

番組公式X：@ONEMORNING_1