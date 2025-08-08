フランスのサッカー専門誌『フランス・フットボール』は4日、2025年の男子ヨハン・クライフ・トロフィー候補者5名を発表した。

男女の年間最優秀監督に贈られるヨハン・クライフ・トロフィーは2024年から新設。賞の名はかつてオランダ代表やアヤックス、バルセロナなどで活躍し、監督としてもアヤックスやバルセロナに多くのタイトルをもたらした故ヨハン・クライフ氏に由来している。男子部門の初代受賞者は当時レアル・マドリードを率いていたカルロ・アンチェロッティ監督（現：ブラジル代表）、女子部門の初代受賞者はアメリカ女子代表を率いていたエマ・ヘイズ監督に決まっていた。

そんなヨハン・クライフ・トロフィーの2代目受賞者の候補5名が、4日に発表された。昨季、ナポリを2年ぶり4度目の“スクデット”へ導いたアントニオ･コンテ監督、クラブ史上初のチャンピオンズリーグ（CL）制覇を果たしたパリ・サンジェルマンのルイス・エンリケ監督、バルセロナで国内3冠をやってのけたハンジ・フリック監督、チェルシーを率いてカンファレンスリーグ（ECL）とFIFAクラブワールドカップ2025の2冠を達成したエンツォ・マレスカ監督、そしてリヴァプール就任初年度にして5年ぶりのプレミアリーグ制覇を成し遂げたアルネ・スロット監督の5名がノミネートされた。

2025年の男子ヨハン・クライフ・トロフィー受賞者は、9月22日にパリの『シアター・シャトレ』にて行われる授賞式において発表される。

2025年の男子ヨハン・クライフ・トロフィー候補にノミネートされた5名の監督、および過去の受賞者は下記のとおり。

◆■2025年のヨハン・クライフ・トロフィー候補

※（）内は（指揮クラブ）

アントニオ･コンテ（ナポリ）

ルイス・エンリケ（パリ・サンジェルマン）

ハンジ・フリック（バルセロナ）

エンツォ・マレスカ（チェルシー）

アルネ・スロット（リヴァプール）

◆■ヤシン・トロフィー受賞者一覧

※（）内は（当時の指揮クラブ）

▼2024年

カルロ・アンチェロッティ（レアル・マドリード）