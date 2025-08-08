フランスのサッカー専門誌『フランス・フットボール』は4日、2025年の女子バロンドール候補者30名を発表。昨年まで2年連続でノミネートされていたなでしこジャパン（日本女子代表）MF長谷川唯は、今年は落選となった。

バロンドールとは、世界中のジャーナリストによる投票で決定される世界年間最優秀選手賞のこと。1956年に『フランス・フットボール』によって創設された。2010年にはFIFAとのパートナーシップにより、名称を“FIFAバロンドール”と改めたが、契約満了に伴い2016年から『フランス・フットボール』主催のバロンドールが復活。2024年からはUEFA（欧州サッカー連盟）がパートナーシップを締結し、『フランス・フットボール』を運営する『Groupe Amaury』とバロンドールを共同開催することになった。

なお、女子部門の表彰は今年が7回目。一昨年より候補選手が20名から30名に増加し、男子部門と同様の選手数がノミネートされている。なお、昨年はバルセロナに所属するスペイン女子代表MFアイタナ・ボンマティが2年連続受賞を果たしていた。

『フランス・フットボール』が発表した、2025年の女子バロンドール候補者には、“3連覇”が懸かるボンマティや、2022年まで2年連続受賞を成し遂げていたバルセロナ所属のMFアレクシア・プテジャスらがノミネート。2024－25シーズンの女子チャンピオンズリーグ（CL）を制したアーセナルからは、実に7名もの選手が選出された。

一方で、30名のリストに長谷川の名前はなかった。2024－25シーズン、長谷川は所属するマンチェスター・シティで不動の中盤に君臨し、公式戦通算で38試合に出場したが、マンチェスター・シティは4位でウィメンズ・スーパーリーグを終えただけでなく、CLでも準々決勝敗退と、悔しさの残るシーズンとなっていた。なでしこジャパンの一員としても、昨年7月に開催されたパリオリンピック2024ではベスト8敗退に終わっていた。

2025年の女子バロンドール受賞者は、9月22日にパリの『シアター・シャトレ』にて行われる授賞式において発表される。

【画像】女子バロンドール候補に選ばれた30名