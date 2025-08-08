BABYMETAL、2026年1月にさいたまスーパーアリーナ公演決定

BABYMETALが、結成15周年アニバーサリーイヤーの集大成として、日本でのアリーナ公演「LEGEND – METAL FORTH」を2026年1月10日（土）、11日（日）にさいたまスーパーアリーナで開催することを発表した。
8月8日18時よりメンバーズクラブ「THE ONE」チケット先行がスタートするが、8月8日（金）にリリースされた4thアルバム『METAL FORTH』には本公演のチケット先行に応募することできる封入特典が同梱されている。
BABYMETALは「BABYMETAL WORLD TOUR 2025-2026 SUMMER TOUR IN JAPAN」と題した日本公演を、8月13日（水）・14日（木）神奈川・KT Zepp Yokohama、8月20日（水）名古屋・COMTEC PORTBASE、8月21日（木）大阪・Zepp Osaka Baysideにて行い、8月16日（土）・17日（日）には「SUMMER SONIC 2025」、8月30日（土）・31日（日）には「聖飢魔Ⅱ vs BABYMETAL〜悪魔が来たりてベビメタる〜」への出演も予定されている。
＜ライブ情報＞
BABYMETAL WORLD TOUR 2025-2026
SPECIAL ARENA SHOW IN JAPAN
LEGEND – METAL FORTH
2026年1月10日（土）OPEN 16:00／START 17:30
2026年1月11日（日）OPEN 14:00／START 15:30
会場：さいたまスーパーアリーナ
チケット：
THE ONE会員限定チケット（1申込につき1枚まで）
■超MOSH'SH PIT（オールスタンディング）¥20,000 消費税込、整理番号付、未就学児童入場不可
■超MOSH'SH SEAT（指定席・スタンド席1列目）¥20,000 消費税込、全席指定、3歳以下入場不可（4歳以上チケット必要）
一般チケット（1申し込みにつき2枚まで）
■MOSH'SH PIT（オールスタンディング）¥15,000 消費税込、整理番号付、未就学児童入場不可
■MOSH'SH SEAT（指定席）¥15,000 消費税込、全席指定、3歳以下入場不可（4歳以上チケット必要）
■Gen Z TICKET（オールスタンディング/22歳以下限定）¥10,000 消費税込、整理番号付
＊小学生以上〜22歳以下対象チケット（2026年3月31日時点で満22歳以下の方限定となります）
＊2枚ご購入の場合、同行者も同様の年齢制限になりますのでご注意ください。
＊入場時にご購入者本人と同行者様の年齢確認を行います。お名前と生年月日を確認できる顔写真付身分証明書（マイナンバーカード、パスポート、免許証など）、または書類を2点ご用意ください。
＊本チケットによる23歳以上の方はご入場をお断り致しますのでご注意ください。その場合も返金は致しませんのでご注意ください。
＊本チケットの海外向け受付は行いません。
【チケットスケジュール】
■THE ONE先行／OVERSEAS THE ONE PREORDER （LOTTERY）
▼受付期間
2025年8月8日（金）18:00〜2025年8月17日（日）23:59
▼当落発表・入金期間
2025年8月23日（土）18:00〜2025年8月27日（水）23:59
＊本チケットのお申込みは「THE ONE （2025）」登録済の方が対象です。
「THE ONE （2025）」登録はこちら
https://babymetal.com/theone_2025/
■『METAL FORTH』封入特典チケット先行
▼受付期間
2025年8月12日（火）12:00〜2025年8月31日（日）23:59
▼当落発表・入金期間
2025年9月6日（土）18:00〜2025年9月10日（水）23:59
■オフィシャル先行／OVERSEAS TICKET PREORDER （LOTTERY）
▼受付期間
2025年9月6日（土）12:00〜2025年9月15日（月・祝）23:59
▼当落発表・入金期間
2025年9月20日（土）18:00〜2025年9月24日（水）23:59
■Amuse+先行
▼受付期間
2025年9月6日（土）12:00〜2025年9月15日（月・祝）23:59
▼当落発表・入金期間
2025年9月20日（土）18:00〜2025年9月24日（水）23:59
【諸注意】
※電子チケット（スマートフォン）を紛失・盗難・お忘れなどお手元に無い場合、いかなる理由があってもご入場はできません。
※購入したチケットを第三者に販売する行為はいかなる理由があっても一切禁止としております。
転売行為が発見された場合は、出品された方、購入された方ともに公演当日のご入場をお断り、または即刻退場とさせていただきます。
※公演の安全確保のため入場時に金属探知機による持ち物検査を実施致します。
ご入場の際に必要なもの以外はご持参をお控えください。
お手荷物は必要最小限のものをご持参いただきますよう、ご理解ご協力のほど、よろしくお願い致します。
※本公演では「MOSH'SH PIT（オールスタンディング）」客席内に「HAPPY MOSH'SH PIT（オールスタンディング）」をご用意します。
MOSH'SH PIT（オールスタンディング）のお客様で体力に自信の無い方、小さなお子様連れの方、女性の方などを対象としています。
※安全のため、飲酒してのご来場はご遠慮ください。
【お問合せ】
HOT STUFF PROMOTION
050-5211-6077
※オペレーター対応は平日12:00～18:00
【主催】
HOT STUFF PROMOTION
【企画・制作】
BABYMETAL WORLD ／ アミューズ
「BABYMETAL WORLD TOUR 2025-2026 SPECIAL ARENA SHOW IN JAPAN LEGEND – METAL FORTH」特設サイト