視聴データを独自に取得・分析するREVISIOでは、テレビ画面に視線を向けていた人の割合がわかる「注目度」の週間番組ランキング(7月28日～8月3日)をまとめた。

ドラマはトップ10に『しあわせな結婚』のみ

この週のランキングは、個人全体とコア視聴層の両ランキング合わせて、ドラマがテレビ朝日『しあわせな結婚』の1つしかランクインしないという珍しい週となった。

7月下旬から8月上旬は夏休み期間に入り、視聴者の生活パターンが大きく変化する時期。家族での外出機会が増え、在宅時間が減少することで、継続視聴が前提となるドラマよりも、単発で楽しめるバラエティ番組への関心が高まったのかもしれない。

代わりに『ザワつく!金曜日』(テレビ朝日)や『探検ファクトリー』(NHK)、『嗚呼!!みんなの動物園』(日本テレビ)などのバラエティ番組が上位に入っている。これらの番組は夏の季節感を取り入れた企画や、家族で楽しめる動物コンテンツを提供し、視聴者の夏休みモードに適応した結果と分析される。

このような複合的な要因により、バラエティ番組やニュース番組が相対的に注目度を高める結果となった。

コア視聴層ランキング

個人全体ランキング

「詰め放題クイズ」「どれを食べたいか選手権」を展開

長嶋一茂、石原良純、高嶋ちさ子の3人が繰り広げるトークバラエティ『ザワつく!金曜日』は、個人全体で2位(注目度66.7％)にランクインし、高い注目度を獲得した。

8月1日の放送では、夏にぴったりの企画が展開された。新企画「詰め放題クイズ」は、国民的チョコレート菓子の詰め放題で挑戦者が獲得する個数を予想するというもの。スタジオでは参考として3人もチャレンジし、普段は軽妙なやり取りを見せる3人が、詰め放題という身近な体験に本気で取り組む姿が、視聴者の注目を集めた。

また「どれを食べたいか選手権」では、夏の定番食材であるとろろを使った絶品料理3品が登場し、石焼とろろご飯、とろろ×アワビの蕎麦、究極の自然薯朝ご飯といった豪華なラインナップが紹介された。

さらに、東京都内の隠れ家的そば店「ら すとらあだ」の潜入取材では、看板を出さずとも連日予約客で大繁盛する名店の秘密に迫る内容が展開された。同店の店主のこだわりや、予約を取るまでの苦労話なども交えながら、グルメ情報としての価値も高い内容となっていた。

夏の暑さを和らげる涼感のある食材や、話題性のあるグルメスポットを紹介することで、この時期の視聴者ニーズに応える構成となっていたことが、高い注目度につながったようだ。