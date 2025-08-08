フジテレビの動画配信サービス・FODで配信中のドラマ『被写界深度』が、19日から地上波で放送される(毎週火曜24:45～ ※関東ローカル、初回は24:55～)。

『被写界深度』は、原作者である苑生初のWEB連載作品で、年間920万PVを記録し、2017年には大洋図書からコミックス化した話題作。宇佐卓真と平野宏周によるW主演でドラマ化された。

FODオリジナルランキングでは、配信開始から6週連続で1位を獲得し、FOD総合ランキングでも6週連続でトップ10入りを果たした。グローバル動画配信プラットフォーム・GagaOOLalaでは世界247の地域で配信されており、初登場週には全世界でベスト2、以降も5週連続でベスト4入りを記録するなど、世界でヒットしている作品だ。

フジテレビe!ショップ、フジテレビショップ実店舗では、番組オリジナルグッズを販売中。さらに、場面写パネルや、衣装・小道具などを展示をするポップアップストアが11日まで大阪・天王寺で開催され、15日から31日まで台湾で開催される。

コメントは、以下の通り。

■宇佐卓真

「まず、地上波での放送が決定したことをご報告できること、とても嬉しく思います！

配信を通じて多くの方々に知っていただくきっかけとなり、ドラマへの感想やメッセージをたくさんいただき、毎日大切に読ませていただいています。

僕自身この作品が心から好きなので、地上波でさらに多くの方々に届くことを願っています。

早川と紺ちゃんの物語を、最後まで温かく見守っていただけると嬉しいです」

■平野宏周

「紺野遼平役を演じさせていただきました平野宏周です。

この度地上波放送決定ということで大変嬉しく思います。皆様の応援のおかげです。ありがとうございます。

早川と沢山向き合った大切な世界が、毎話重ねるごとに皆さんとの大切なものに変わっていったのがすごく嬉しかったです。

さらにたくさんの方々にドラマ被写界深度の世界を感じてほしいです。そして２人の行方を見守ってほしいと思います」

(C)苑生/大洋図書/「被写界深度」製作委員会