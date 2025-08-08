SNSの総フォロワー数が65万人を超える画家・絵本作家のヒグチユウコさん。そんなヒグチさんによるキャラクターをあしらったカプセルトイが、8月8日から登場! Xを中心に、多くの期待の声が寄せられています。

今回登場する「PUTITTO」は、マグカップやグラスのフチに引っかけて楽しめる人気のカプセルトイシリーズ。1回500円で、ラインナップは猫の雰囲気が愛らしい「ニャンコ」と「ギュスターヴくん」、じっと見つめる瞳がたまらない「ひとつめちゃん」に、個性あふれる「アノマロ」「ツチグリぼうや」「テアシオカヒトデ」が加わった全6種です。

引っかけたときのバランスや存在感にこだわって制作されており、コンプリートしたくなる完成度……!! さまざまなアイテムに引っかけられるよう、サイズにも工夫がなされています。

SNSには「是が非でも欲しい」「どの子もお迎えしたいっ」「探さなきゃ」と、ファンからの声が続出! 「ギュスターヴくん欲しすぎる」「ツチグリちゃん出るまで回しちゃいそうで怖い」と、とくに自分が好きなキャラクターに対する声もみられました。

カプセルトイ「PUTITTO ヒグチユウコ」は全国のカプセルトイ売り場で販売され、取扱店舗は発売元の株式会社キタンクラブの公式サイトでチェック可能。ヒグチさんの魅力あふれるキャラクターたちを、ぜひお家にお迎えしてみては?

(C)Yuko Higuchi