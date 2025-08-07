現在放送中の連続テレビ小説『あんぱん』(NHK総合 毎週月～土曜8:00～ほか ※土曜は1週間の振り返り)で朝田家の三女・メイコを演じている原菜乃華。5日放送の第92回で、Mrs. GREEN APPLEの大森元貴演じるいせたくやに歌の練習に付き合ってもらうシーンがあったが、原はMrs. GREEN APPLEの大ファンだという。原にインタビューし、大森との共演の喜びや現場でのエピソードを語ってもらった。

112作目の朝ドラとなる『あんぱん』は、漫画家・やなせたかしさんと妻・暢さん夫婦をモデルに、何者でもなかった2人があらゆる荒波を乗り越え、“逆転しない正義”を体現した『アンパンマン』にたどり着くまでを描く愛と勇気の物語。小松暢さんがモデルのヒロイン・朝田のぶ役を今田美桜、やなせたかしさんがモデルの柳井嵩を北村匠海が演じ、脚本は中園ミホ氏が手掛けている。

朝ドラ初出演の原は、本作のヒロインオーディションに参加し、メイコ役をつかんだ。

「ヒロインオーディションを受けて、落ちましたという連絡が来て、残念だったなと思っていた数カ月後に突然連絡がきて、メイコ役のお話をいただいたので、嘘みたいだなと思いました。携われる機会をいただけてとってもうれしかったです」

メイコは歌うことが大好きな女の子で、そう説明を受けた時には「どうしよう」と不安を抱き、撮影に向けてボイストレーニングに通ったという。

これまでもメイコが歌うシーンが何度も描かれ、美しい歌声がたびたび話題を呼んでいるが、第92回では、『のど自慢』の予選会に出場するメイコが、大森演じるいせたくやに歌の指導を受けるというシーンが描かれた。

原は、大森との共演に大感激したと振り返る。

「最初にキャスティングを聞いた時は本当にびっくりしましたし、一緒のシーンがあると聞いて飛び跳ねるほどうれしかったです。ミセスさんの楽曲が大好きで、仕事の原動力にもなっていたので、大森さんにお会いできることがまずうれしかったですし、一緒にお芝居させていただけるというのは夢のような時間でした。軽く口ずさんで一緒に歌えるという、こんなご褒美を用意してもらえるなんて本当に最高の時間でした」

『のど自慢』の予選会は、大好きな辛島健太郎(高橋文哉)が途中で現れたことで、さらに緊張して声が裏返ってしまい、残念な結果に。

「メイコがとても緊張しいな性格なので、目が泳いだり、緊張しいの子が頑張って歌っているというのを見せられるように意識しましたが、私自身もとても緊張していたので、そのまま自分の気持ちを使って演じました」