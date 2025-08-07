現在放送中の連続テレビ小説『あんぱん』(NHK総合 毎週月～土曜8:00～ほか ※土曜は1週間の振り返り)で朝田家の三女・メイコを演じている原菜乃華。4日から放送されている第19週では、メイコが辛島健太郎(高橋文哉)が結婚し、さらに、2児の母になるという怒涛の展開が描かれ、長女・のぶ(今田美桜)と次女・蘭子(河合優実)もメイコの幸せを心から喜んでいた。原にインタビューし、朝田家3姉妹について、また、今田と河合との関係性について話を聞いた。

112作目の朝ドラとなる『あんぱん』は、漫画家・やなせたかしさんと妻・暢さん夫婦をモデルに、何者でもなかった2人があらゆる荒波を乗り越え、“逆転しない正義”を体現した『アンパンマン』にたどり着くまでを描く愛と勇気の物語。小松暢さんがモデルのヒロイン・朝田のぶ役を今田美桜、やなせたかしさんがモデルの柳井嵩を北村匠海が演じ、脚本は中園ミホ氏が手掛けている。

メイコ役にシンパシー「私も周りの人に助けてもらって生きてきたタイプなので」

男勝りで勝ち気な性格で“ハチキン”(土佐ことばで、快活な女性)と呼ばれている長女・のぶ、真面目でしっかり者の次女・蘭子、天真爛漫で歌うことが好きな三女・メイコという、朝田家の仲良3姉妹のやりとりも見どころとなっているが、原は「とんでもなくバランスのいい3姉妹だなと思います」と語る。

長女・のぶについては「太陽みたいな存在でみんなを照らしてくれている。猪突猛進で自分の夢に向かって突き進む姿勢は、あの長女がいたら下の子たちもハチキンになるよねという説得力があるお姉ちゃん」と魅力を述べ、次女・蘭子については「第2のお母さん。のぶ姉ちゃんの見えてない部分や足りない部分を、しっかり裏でサポートする役に徹している」と語る。

そして自身が演じる三女・メイコについては「2人しっかりしたお姉ちゃんが上にいるメイコはいつもどこかふわふわしている」と述べ、「3姉妹は経験したことがないですが、きっとこういう風に自然となっていくのかなという説得力のある姉妹だなと思いました」とリアリティを感じているという。

さらに、「みんなメイコには甘いんですよね。すごくかわいがられていて、自分の好きなことを思うままに、自由奔放で、でも意外と周りを見ている子だなと思います。家族全体の雰囲気とか、今自分がこういうことを言ったら和むんじゃないかなというのを、一番俯瞰で見えているところもある」とメイコについて分析。「大事な人にはいつも明るく笑顔でいてほしいという気遣いみたいなところがメイコの良さなのかなと思います」と語った。

原は実生活では11歳下の妹との2人姉妹だが、しっかり者の長女というタイプではないそうで、「一人っ子歴が長いので」と笑う。

そして、末っ子のメイコは「演じやすい」と言い、「私も頼られるというより、周りの人に助けてもらって今までなんとか生きてきたタイプなので、とてもシンパシーを感じています」と話した。

今田美桜＆河合優実は「私にとってのぶ姉ちゃんだし、蘭子姉ちゃんです」

撮影現場での今田と河合との関係性は劇中そのままだそうで、「2人とも本当のお姉ちゃんみたいで大好きです」と慕っている。

「お二人にいつも引っ張ってくださって、現場に入るたびに優しく声をかけてくださいますし、『これ食べな』『これよかったよ』みたいなことをいつも教えてくれて。本当にこんなお姉さんが2人いたらいいのになと思うくらい、私にとって今田さんはのぶ姉ちゃんだし、河合さんは蘭子姉ちゃんです」

前室では演技について語ることはあまりなく、雑談をしたりカードゲームをしたりして楽しんでいるという。

事務所の社長である小栗旬が現場を訪れることもあるそうで、「我々がトランプゲームをしていた時に小栗さんがいらっしゃって、『おはようございます!』と言ったら、『トランプに戻りなさい』と言われました(笑)」と微笑ましいエピソードを披露。「時間があるときには現場をのぞいてくださって、すごく頼もしくて優しい社長です」と話していた。

■原菜乃華

2003年8月26日、東京都生まれ。2009年にデビュー。『はらはらなのか。』(17)で映画初主演を果たし、以降、映画『罪の声』(20)、ドラマ『真犯人フラグ』(21)、『ナンバMG5』(22)、『村井の恋』(22)、『波よ聞いてくれ』(23)、『泥濘の食卓』(23)、『どうする家康』(23)など話題作に次々と出演。ヒロイン役に抜擢されたアニメーション映画『すずめの戸締まり』(22)で第18回声優アワード・新人声優賞、映画『ミステリと言う勿れ』(23)で第47回日本アカデミー賞・新人俳優賞を受賞。2024年はW主演を務めた『恋わずらいのエリー』、ドラマ＆映画『【推しの子】』に出演。2025年度前期の連続テレビ小説『あんぱん』で朝ドラ初出演を果たした。

