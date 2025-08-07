楽勝ムードから一転、痺れる展開となったDeNA対広島戦。ゲームの流れを掴み、気まぐれな勝利の女神を振り向かせた一因は、ベンチでただ一人の左腕・坂本裕哉の力投だった。

2回までに6得点と序盤から打線が爆発したが、3回に先発の吉野光樹がファビアンと末包昇大に2ランを浴びあっという間に2点差とされる。三浦監督はその裏に吉野に代打を送り、4回からは坂本をマウンドに送った。

坂本は4回こそ1点を奪われたが、5回6回は火の着いた広島打線をパーフェクトに封じ込み、仕事を完遂。3イニングを失点1、奪三振4で荒れたゲームを落ち着かせ、試合の流れをもキープさせるナイスピッチングだった。

結果チームも快勝。図らずも“第2先発”の役目を果たし、今シーズン2勝目を手に入れた坂本は「相手が追い上げてきてた中だったんで、もう一度こっちに流れを持ってくるぞ、という気持ちでマウンドに上がりました。1イニング目ちょっと連打で1点失ってしまったんですけど、その後しっかり修正して最後まで投げきることができたのでよかったです」とお立ち台で清々しい表情を浮かべた。

三浦監督も「本当に中盤を締めてくれたからこそ勝てたと思います。大きかったです」と勝利の立役者だとキッパリ。3イニングのロングリリーフに「2イニングでも十分なところでもう1イニング行ってもらいましたし、その中でキッチリと結果出して抑えて帰ってくれましたから。ブルペンも助かりましたし、ベンチとしてもすごく助かりました」と称賛の言葉を並べ「本人の気持ちとベンチの気持ち、あと1イニング頑張ってくれというところです。投げ切ってくれたからこそ、勝てたと思います」と勝利に直結した力投だったと、再び感謝の意を表した。

昨年は貴重な左腕リリーバーとしてブレイクした坂本裕哉。今シーズンはここから本領を発揮し、ブルペンの中核として魂の一球を投げ込み続ける。

