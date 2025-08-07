“不振脱却”なるか…パリーグ、前年から大きく成績を落としている野手6人

プロ野球 最新情報

シーズンの後半戦に突入している2025年のプロ野球。今季は飛躍を遂げた選手が多く現れた一方、前年から成績を落としている選手も少なくない。不調に苦しむ選手はシーズン後半に巻き返せるか、注目が集まるとことだ。ここでは、前年から成績を大きく落としているパシフィック・リーグの野手を紹介したい。（※今季成績は8月8日時点）

松本剛（北海道日本ハムファイターズ）

・投打：右投右打

・身長／体重：180cm／84kg

・生年月日：1993年8月11日

・経歴：帝京高

・ドラフト：2011年ドラフト2位

昨季まで不動のレギュラーに君臨していた松本剛だが、今季は2度の二軍降格を味わうなど、苦しいシーズンを過ごしている。

帝京高から2011年ドラフト2位で北海道日本ハムファイターズに入団。内野手登録でプロのキャリアをスタートさせたが、高卒6年目の2017年に外野でレギュラーに定着。同年は115試合に出場し、打率.274、5本塁打、33打点の好成績を残した。

その後は低迷したが、2022年に117試合出場、打率.347、3本塁打、44打点、21盗塁と再ブレイクし、首位打者を戴冠。翌2023年はリーグ5位の打率.276と安定した成績を収めた。

昨季は打率.236と打撃成績こそ落としたが、127試合に出場し、チームトップの20盗塁を記録した。

しかし、今季は極度の不振に陥り、ここまで42試合の出場で打率.210、7打点、3盗塁と寂しい数字が並ぶ。

7月29日に一軍復帰後は復調の兆しを見せていたが、8日7日の西武戦で右手に死球を受け、負傷交代。患部の状態が不安視されている。

山川穂高（福岡ソフトバンクホークス）

・投打：右投右打

・身長／体重：177cm／114kg

・生年月日：1991年11月23日

・経歴：中部商 - 富士大

・ドラフト：2013年ドラフト2位

昨季は全試合で4番打者を務め、打撃2冠に輝いた山川穂高。今季は打撃不振により、6月に二軍調整を言い渡されるなど、苦しんでいる。

2013年ドラフト2位で埼玉西武ライオンズに入団すると、プロ3年目の2016年に2桁本塁打（14本）を放ちブレイク。

2018年には打率.281、47本塁打、124打点と傑出した数字を残し、本塁打王と最優秀選手（MVP）を獲得した。

その後も主砲として強力打線を牽引し、2022年には打率.266、41本塁打、90打点の活躍で打撃2冠（本塁打・打点）を戴冠。翌2023年オフに国内FA権を行使し、福岡ソフトバンクホークスに移籍した。

昨季は打率.247、34本塁打、99打点をマークし、自身4度目の本塁打王に輝いた。しかし、今季は開幕から状態が上がらず、5月中旬から4番を外れると、6月にはファーム調整を余儀なくされた。

ここまで88試合出場で16本塁打を放っているが、打率.216と大きく成績を落としている。ホームランのペースと同様に、アベレージも上げていきたいところだ。

源田壮亮（埼玉西武ライオンズ）

・投打：右投左打

・身長／体重：179cm／75kg

・生年月日：1993年2月16日

・経歴：大分商 - 愛知学院大 - トヨタ自動車

・ドラフト：2016年ドラフト3位

不動の正遊撃手に君臨する源田壮亮だが、今季は打撃面で大きく数字を下げている。

トヨタ自動車から2016年ドラフト3位で埼玉西武ライオンズに入団。ルーキーイヤーから遊撃のレギュラーに定着すると、同年は全143試合に出場し、打率.270、3本塁打、57打点、37盗塁の活躍で新人王に輝いた。

2021年には盗塁王（24個）を獲得するなど、その後も走攻守で高いパフォーマンスを発揮。昨季は全143試合出場、打率.264、3本塁打、21打点、12盗塁と安定した数字を残し、7年連続でゴールデングラブ賞を受賞した。

プロ9年目を迎える今季は、4月中旬に故障により戦線を離脱。5月9日に一軍復帰後はスタメン起用も多いが、ここまで73試合の出場で打率.219、13打点、6盗塁と例年に比べ成績を落としている。

守備面では変わらず堅実なプレーを見せているだけに、打撃の復調が待たれている。

グレゴリー・ポランコ（千葉ロッテマリーンズ）

・投打：左投左打

・身長／体重：196cm／108kg

・生年月日：1991年9月14日

・経歴：セナペック高 - パイレーツ

3年連続で20本塁打をクリアし、今季も主軸として活躍が期待されていたグレゴリー・ポランコ。しかし、打撃不振や右肩の負傷などもあり、思うような結果を残せていない。

2014年にピッツバーグ・パイレーツでメジャーデビューし、2016年には打率.258、22本塁打、86打点、17盗塁を記録。メジャー通算96本塁打の実績を引っ提げて、2022年から読売ジャイアンツに加入した。

NPB初年度年は打率.240、24本塁打、58打点と長打力を発揮。守備面がネックとなり、巨人では契約延長には至らなかったが、翌2023年から千葉ロッテマリーンズでプレー。

同年は本塁打王（26本）を獲得し、昨季は打率.243、23本塁打、60打点と持ち前のパワーを発揮した。

しかし、今季は開幕から打撃不振に陥り、一軍と二軍を行き来する状況に。さらに、6月29日のソフトバンク戦で右肩を亜脱臼し、7月25日にはアメリカにて右肩手術を行ったと発表。現在は現地でリハビリに励んでいる。

ここまで39試合の出場で打率.201、5本塁打、13打点の成績。巻き返しが期待されたが、無念の離脱を強いられた。

栗原陵矢（福岡ソフトバンクホークス）

・投打：右投左打

・身長／体重：179cm／83kg

・生年月日：1996年7月4日

・経歴：春江工

・ドラフト：2014年ドラフト2位

昨季は自身2度目の20本塁打を記録し、攻守で高い貢献を見せた栗原陵矢。だが、今季はコンディションに苦心し、本来の姿とは程遠い成績となっている。

春江工から2014年ドラフト2位で福岡ソフトバンクホークスに入団。プロ入り当初は捕手登録だったが、一塁や外野で徐々に出場機会を増やした。

高卒6年目の2020年にレギュラーへ定着。翌2021年には全143試合に出場し、打率.275、21本塁打、77打点の好成績を収めた。

その後は故障に泣かされるシーズンが続いたが、昨季は140試合出場、打率.273、20本塁打、87打点の活躍。三塁手部門で自身初のベストナインとゴールデングラブ賞のW受賞を果たした。

今季はオープン戦で右脇腹を痛め、開幕から出遅れた栗原。4月中旬に一軍へ合流したが、53試合の出場で打率.214、5本塁打、19打点と状態が上がらず。再び右脇腹痛を発症し、7月3日に登録抹消となった。

まずはコンディションを万全にし、一軍で輝きを放ちたい。

小郷裕哉（東北楽天ゴールデンイーグルス）

・投打：右投左打

・身長／体重：178cm／85kg

・生年月日：1996年8月3日

・経歴：関西高 - 立正大

・ドラフト：2018年ドラフト7位

昨季は球団史上初のフルイニング出場を達成するなど、不動のレギュラーに君臨した小郷裕哉。しかし、今季は打撃不振で二軍降格やレギュラーはく奪など、悔しいシーズンを過ごしている。

立正大から2018年ドラフト7位で東北楽天ゴールデンイーグルスに入団。プロ5年目の2023年に外野のレギュラーに定着し、120試合出場、打率.262（規定未満）、10本塁打、49打点、13盗塁と大きく飛躍した。

昨季は全143試合に出場し、打率.257、7本塁打、49打点、32盗塁の好成績をマーク。

レギュラーの座を確固たるものにしたかに思われたが、今季は開幕から不調に陥り、4月17日に一軍登録を抹消。その後、再昇格したが、中島大輔が存在感を示していることもあり、スタメンを外れる試合が増えている。

現時点で68試合出場、打率.174、1本塁打、9打点、10盗塁と低迷。状態を上げ、レギュラーの座を奪い返したい。

【了】