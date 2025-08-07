すでに“今季絶望”か…まさかの長期離脱が確定した選手（1）中日の“エース候…

プロ野球 最新情報

レギュラーシーズン後半戦に突入している2025年のプロ野球。チーム状況は異なるものの、上位進出に向けて大事な時期を迎えているが、今季も各球団で故障者が発生。戦線離脱を強いられているケースも多くある。ここでは、直近で長期離脱を強いられた選手を紹介したい。

梅津晃大（中日ドラゴンズ）

・投打：右投右打

・身長／体重：189cm／100kg

・生年月日：1996年10月24日

・経歴：仙台育英高 - 東洋大

・ドラフト：2018年ドラフト2位

プロ7年目の今季は右肩の状態が整わず、一軍、二軍ともに登板がなかった梅津晃大。右肩の手術を決断し、さらなる長期離脱が決まった。

東洋大から2018年ドラフト2位で中日ドラゴンズに入団。ルーキーイヤーは右肩の故障で出遅れたものの、6試合の登板で4勝1敗、防御率2.34と能力の一端を示した。

飛躍が期待されていたが、その後はコンディション不良に苦しみ、登板数を増やせず。2022年3月には右肘内側側副靱帯再建術（通称：トミー・ジョン手術）を受けた。

翌2023年のシーズン後半に一軍復帰し、3試合の登板ながら1勝1敗、防御率0.95をマーク。復活を印象付けたが、昨季は14試合の登板で、2勝8敗、防御率4.07と伸び悩んだ。

今季は右肩のコンディション不良に悩まされ、実戦から遠ざかっていた。7月中旬に右肩関節唇形成術を受け、実戦復帰まで1年以上を要することが決定。

リハビリ期間を乗り越え、再び一軍のマウンドに舞い戻りたい。

【関連記事】

【了】