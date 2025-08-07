大会第4日目の勝敗予想！横浜、花巻東、智弁和歌山などの常連校が登場【夏…

高校野球 夏の甲子園 最新情報

第107回全国高等学校野球選手権大会が開幕し、地方大会を勝ち抜いた全49代表校が全国の頂点を目指して激突する。本日の大会4日目は4試合が予定されている。ここではチームの戦力を分析した上で、大会4日目の勝敗予想をしていく。

第1試合 智弁和歌山vs花巻東

この試合は、センバツ準優勝・智弁和歌山（和歌山）の勝利を予想する。

智弁和歌山は投打でバランスの取れたチームだが、特に打撃陣は強力だ。リードオフマンの藤田一波（3年）、福元聖矢（3年）、荒井優聖（2年）など、今春の選抜でも活躍した好打者が揃う。

投手陣も、今春の選抜でチームを優勝に導いた渡辺颯人（3年）、150キロ超えの速球を投げる宮口龍斗（3年）を擁する。今夏の甲子園でもその実力を発揮できるか注目だ。

一方、花巻東（岩手）も打力が強いチームだ。新田光志朗（3年）、古城大翔（2年）、赤間史弥（2年）のクリーンナップは相手にも脅威となりそうだ。

投手陣は左腕の萬谷堅心（2年）、右腕の金野快（3年）と、左右の主力投手を揃える。

両校ともに打撃力が光るが、投手レベルは智弁和歌山が上回ると判断し、智弁和歌山の勝利を予想した。

第2試合 東洋大姫路vs済美

この一線は、東洋大姫路（兵庫）の勝利を予想する。

東洋大姫路は、チーム打率.396と高い打撃力を誇る。高畑知季（3年）、白鳥翔哉真（3年）、渡辺拓雲（3年）などの好打者が揃い、特に白鳥は今夏の兵庫大会で打率.680（25打数17安打）という脅威の数字を残した。

投手陣は、右腕の木下鷹大（3年）をはじめ、森皐葵（3年）など制球力の高い投手が揃う。今春の選抜で背番号「1」を背負った阪下漣（3年）にも注目だ。

対する済美（愛媛）は、チーム打率.304と高い数字ではないが、投手陣を中心に勝ち上がってきた。エース右腕・梅原朋貴は、今夏の愛媛大会で35イニングを投げて与四死球7と、制球力が高い。

それでも、東洋大姫路は投打で高いレベルを誇るため、済美にとっては厳しい戦いになると考える。

第3試合 横浜vs敦賀気比

この試合は、センバツ王者・横浜（神奈川）が勝利すると予想する。

今夏の神奈川県大会準々決勝では、平塚学園を相手に0-4から逆転勝ち。準決勝の立花学園戦でも0-3から勝利を収めるなど、粘り強いチームだ。

また、投手陣は剛腕の織田翔希（2年）、二刀流の活躍を見せる奥村頼人（3年）、前田一葵（3年）などの布陣を揃える。野手を見ても、主将の阿部葉太（3年）をはじめ、池田聖摩（2年）、小野舜友（2年）など強打者が多い。

対する敦賀気比は（福井）も、昨秋の新チームからは県内公式戦で無敗を誇るなど、力のあるチームだ。

投手陣は鶴田啓人（2年）、山本竜毅（3年）などの豊富な投手陣を揃え、県大会は継投で勝ち上がってきた。ただ、県大会では投手陣の与四死球がやや多く、不安要素は残る。

それでも、チーム打率.397と打力は高く、主将の岡部飛雄馬（3年）は走攻守でバランスの取れた好打者だ。捕手の小林拓斗（3年）も長打力のある打者だ。

両チームとも、新チーム結成後は県内で無双してきた。今回は県大会の地域レベル、地力の差を考慮して横浜と予想したが、注目の一戦だ。

第4試合 高知中央vs綾羽

この試合は、高知中央（高知）の勝利を予想する。

高知中央の注目は、今夏の高知大会決勝で151キロをマークした堅田徠可（2年）だ。決勝では、今春の選抜甲子園に出場した明徳義塾を相手に2失点完投勝利を収め、一気に注目度を高めた。県大会で背番号「1」を背負った松浦伸広（2年）は制球力が高く、高知中央を決勝まで導いた投手だ。

打撃陣は高山大和（3年）、中村元（2年）が、県大会では好調を維持した。チーム打率は.315と決して高くはないが、接戦の勝ち抜く強さがある。

対する甲子園初出場の綾羽（滋賀）は、チーム打率.367と打力が光るチームだ。今夏の滋賀大会準決勝では、県内屈指の強豪・近江に8-6で打ち勝った。

一方、投手陣は左腕の藤田陸空（3年）、右腕の安井悠人（3年）など複数投手陣を揃えるが、安定感があるとは言い難い。いずれの投手も与四死球がやや多く、被安打も多く浴びている。

打力の高い綾羽だが、高知中央の投手力が上回ると予想する。

【了】