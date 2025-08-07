フランスのサッカー専門誌『フランス・フットボール』は4日、2025年の男子ヤシン・トロフィー候補者10名を発表した。

ヤシン・トロフィーとは、GK版のバロンドールで、2019年に新設された。GKとして唯一バロンドールを受賞したことのある元ソビエト連邦代表（※当時）GK故レフ・ヤシン氏にちなんだ名称となっている。初代受賞者はリヴァプール所属のブラジル代表GKのアリソン。昨年は、アストン・ヴィラ所属のアルゼンチン代表GKエミリアーノ・マルティネスが史上初の2連覇を果たしていた。

なお、評価期間はバロンドールと同様で、今年の賞は2024年8月1日から2025年7月31日までが対象。つまり、欧州の主要リーグの2024－25シーズンに加えて、今夏に開催されたFIFAクラブワールドカップ2025も含まれる。

今回、そんなヤシン・トロフィーにノミネートされた10名の選手が発表された。昨季もアストン・ヴィラの守護神として公式戦53試合でゴールマウスを守り、アルゼンチン代表のFIFAワールドカップ出場権獲得にも貢献したE・マルティネスは、3年連続の受賞に王手をかけた。

同時に、過去の受賞者でもあるアリソン（リヴァプール／ブラジル代表）、ジャンルイジ・ドンナルンマ（パリ・サンジェルマン／イタリア代表）、ティボー・クルトワ（レアル・マドリード／ベルギー代表）も選出。ドンナルンマは悲願のチャンピオンズリーグ（CL）初優勝を成し遂げたPSGにおいて、47試合のピッチに立ち、成功を収めたチームを最後尾から支えた。

2025年の男子ヤシン・トロフィー受賞者は、9月22日にパリの『シアター・シャトレ』にて行われる授賞式において発表される。

2025年の男子ヤシン・トロフィー候補にノミネートされた10名の選手、および過去の受賞者一覧は下記のとおり。

◆■2025年のヤシン・トロフィー候補

※（）内は（所属クラブ／代表チーム）

アリソン（リヴァプール／ブラジル代表）

ヤシン・ブヌ（アル・ヒラル／モロッコ代表）

リュカ・シュヴァリエ（リール／フランス代表）

ティボー・クルトワ（レアル・マドリード／ベルギー代表）

ジャンルイジ・ドンナルンマ（パリ・サンジェルマン／イタリア代表）

エミリアーノ・マルティネス（アストン・ヴィラ／アルゼンチン代表）

ヤン・オブラク（アトレティコ・マドリード／スロベニア代表）

ダビド・ラヤ（アーセナル／スペイン代表）

マッツ・セルス（ストラスブール→ノッティンガム・フォレスト／ベルギー代表）

ヤン・ゾマー（インテル／スイス代表）

◆■ヤシン・トロフィー受賞者一覧

※（）内は（当時の所属クラブ／代表チーム）

▼2019年

アリソン（リヴァプール／ブラジル代表）

▼2020年

新型コロナウイルス感染症の影響により中止

▼2021年

ジャンルイジ・ドンナルンマ（パリ・サンジェルマン／イタリア代表）

▼2022年

ティボー・クルトワ（レアル・マドリード／ベルギー代表）

▼2023年

エミリアーノ・マルティネス（アストン・ヴィラ／アルゼンチン代表）

▼2024年

エミリアーノ・マルティネス（アストン・ヴィラ／アルゼンチン代表）