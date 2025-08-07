フランスのサッカー専門誌『フランス・フットボール』は7日、2025年の男子バロンドール候補者30名を発表した。

バロンドールとは、世界中のジャーナリストによる投票で決定される世界年間最優秀選手賞のこと。1956年に『フランス・フットボール』によって創設された。2010年にはFIFAとのパートナーシップにより、名称を“FIFAバロンドール”と改めたが、契約満了に伴い2016年から『フランス・フットボール』主催のバロンドールが復活。2024年からはUEFA（欧州サッカー連盟）がパートナーシップを締結し、『フランス・フットボール』を運営する『Groupe Amaury』とバロンドールを共同開催することになった。なお、昨年はマンチェスター・シティに所属するスペイン代表MFロドリが、初受賞を果たしていた。

また、2022年からは評価期間が大幅に見直され、これまでは1月から12月までだった評価期間が、8月から翌年7月までに移行されていた。つまり、欧州の主要リーグのシーズンに合わせた形となり、今回であればクラブチームは2024－25シーズンが対象。期間は2024年8月1日から2025年7月31日までで、今夏に開催されたFIFAクラブワールドカップ2025も含まれる。

注目の候補者30名には、昨シーズンにクラブにとって悲願のチャンピオンズリーグ（CL）初優勝を成し遂げたパリ・サンジェルマンから、最多9名が選出。FIFAクラブワールドカップ2025も含めた昨季の公式戦通算53試合のピッチに立って35ゴール16アシストを記録し、ルイス・エンリケ監督の下で“真のエース”に変貌を遂げたフランス代表FWウスマン・デンベレを筆頭に、中盤の底でPSGの攻守をコントロールしたポルトガル代表MFヴィティーニャ、最後尾で文字通り“砦”となったイタリア代表GKジャンルイジ・ドンナルンマらがリストに入った。

その他、公式戦通算52試合出場34ゴール23アシストと圧巻な数字を残し、リヴァプールのプレミアリーグ優勝に貢献したエジプト代表FWモハメド・サラー、国内3冠を達成したバルセロナで18歳にして攻撃陣の中枢を担うスペイン代表FWラミン・ヤマル、チェルシーでカンファレンスリーグ（ECL）とFIFAクラブワールドカップ2025の2冠に貢献したイングランド代表MFコール・パーマーらが選ばれた。

2025年の男子バロンドール受賞者は、9月22日にパリの『シアター・シャトレ』にて行われる授賞式において発表される。

2025年の男子バロンドール候補にノミネートされた30名の選手は下記のとおり。

◆■2025年のバロンドール候補

※（）内は（所属クラブ／代表チーム）

ジュード・ベリンガム（レアル・マドリード／イングランド代表）

ウスマン・デンベレ（パリ・サンジェルマン／フランス代表）

ジャンルイジ・ドンナルンマ（パリ・サンジェルマン／イタリア代表）

デジレ・ドゥエ（パリ・サンジェルマン／フランス代表）

デンゼル・ダンフリース（インテル／オランダ代表）

セール・ギラシ（ドルトムント／ギニア代表）

ヴィクトル・ギェケレシュ（スポルティング→アーセナル／スウェーデン代表）

アーリング・ハーランド（マンチェスター・シティ／ノルウェー代表）

アクラフ・ハキミ（パリ・サンジェルマン／モロッコ代表）

ハリー・ケイン（バイエルン／イングランド代表）

フヴィチャ・クヴァラツヘリア（ナポリ→パリ・サンジェルマン／ジョージア代表）

ロベルト・レヴァンドフスキ（バルセロナ／ポーランド代表）

アレクシス・マック・アリスター（リヴァプール／アルゼンチン代表）

ラウタロ・マルティネス（インテル／アルゼンチン代表）

キリアン・エンバペ（レアル・マドリード／フランス代表）

スコット・マクトミネイ（ナポリ／スコットランド代表）

ヌーノ・メンデス（パリ・サンジェルマン／ポルトガル代表）

ジョアン・ネヴェス（パリ・サンジェルマン／ポルトガル代表）

ミカエル・オリーズ（バイエルン／フランス代表）

コール・パーマー（チェルシー／イングランド代表）

ペドリ（バルセロナ／スペイン代表）

ハフィーニャ（バルセロナ／ブラジル代表）

デクラン・ライス（アーセナル／イングランド代表）

ファビアン・ルイス（パリ・サンジェルマン／スペイン代表）

モハメド・サラー（リヴァプール／エジプト代表）

フィルジル・ファン・ダイク（リヴァプール／オランダ代表）

ヴィニシウス・ジュニオール（レアル・マドリード／ブラジル代表）

ヴィティーニャ（パリ・サンジェルマン／ポルトガル代表）

フロリアン・ヴィルツ（レヴァークーゼン→リヴァプール／ドイツ代表）

ラミン・ヤマル（バルセロナ／スペイン代表）