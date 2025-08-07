新しい学校のリーダーズ 猛暑での夏フェス対策は!?「塩飴舐める！」「梅干し食べる！」「よく寝る！」「冷やす！」「健康・安全第一!!」

MIZYU、RIN、SUZUKA、KANONからなる4人組ダンスボーカルユニット「新しい学校のリーダーズ」がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 新しい学校のリーダーズLOCKS!」（毎月第4週目 月曜～木曜22:15頃～放送）。

7月31日（木）の放送では、メンバーが近況について語りました。

SUZUKA：8月は「ドリカムと夏祭り 2025」（※現在は終了）、「LuckyFes'25」（8月9日（土）〜11日（月・祝）。リーダーズは10日に出演）、「WILD BUNCH FEST.2025」（8月22日(金)～24日(日) 。リーダーズは22日に出演）などなど、夏フェスにたくさん出演します！」

MIZYU：めちゃめちゃ出演する！「SWEET LOVE SHOWER」（8月29日（金）～31日（日）リーダーズは31日に出演）も出るし、「ロッキン（ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025）」（9月13日(土)～15日(月・祝)、9月20日(土)～21日(日)。リーダーズは20日に出演）も出るし。しかもね、全部じゃないけど、（バンドメンバーの）青春音楽部（MELRAW（Gt, Sax, Band Master）、渡辺翔太（Keyboards）、熊代崇⼈（Bass）、⽵村仁（Drums）、宮川純（Organ））も一緒に出てくれるフェスもありますので。生のサウンドでの爆発をお届けできるかなと思います！

SUZUKA：いや、ずっと夏フェスでもバンドメンバーと一緒に回りたいと思っていて。（いろいろなアーティストが出るフェスでは）初めて我々のライブ観てくれる人たちが多いので、「オトナブルー」で知ってくれているみなさまに、我々の音楽的なグルーヴというのをしっかり体感してほしいなと思っていたので、これが叶って嬉しい！ 夏フェス、音楽部のみんなと一緒にやったらどんなことなんねやろってね。

MIZYU：青春音楽部がいるライブと4人だけのライブは、また違うセットになると思うので、どっちも観てほしいなと思います。

SUZUKA：ほんまに観てほしい！

KANON：暑さに打ち勝つぞ！ やってやるぞ！

SUZUKA：どういう対策してく？

KANON：塩飴舐める！

RIN：梅干し食べる！

MIZYU：よく寝る！

SUZUKA：そして冷やす！

KANON：冷やす！

MIZYU：みんなも健康にね！ 本当に健康安全第一で。

KANON：お客さんがね、いつも大変そうだから、ちゃんと暑さ対策してくださいね。

SUZUKA：心配やから。ちゃんと楽しむためには準備が必要やからね。それはよろしくお願いします！

MIZYU：お願いします！

