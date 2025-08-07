ニッチェ近藤 夫婦でゴルフを楽しむも「ちょっと空気が悪くなる（笑）」理由とは？

◆ニッチェ近藤・ゴルフ歴5年でベストスコア79
丸山：ゴルフは何年ぐらいやられてるんですか？
近藤：ゴルフを始めたのはコロナ禍だったので、5年ぐらいですかね。
丸山：えっ、5年で!? 何と皆さん、近藤さんは5年で79を出したそうで、すごいですよ。
近藤：すごいですよね（笑）。そもそもは夫がやってて。コロナ禍で（家に）引きこもってばかりだったから「（気晴らしに）ゴルフ行こうよ」って言われて、行ったのがきっかけでした。
丸山：旦那さんもお上手なんですか？
近藤：（旦那は）ベストがたぶん80ちょいぐらい。
丸山：すごい！ うまうまコンビでいいじゃないですか、一緒に行ったら。
近藤：（旦那と一緒にラウンドするのは）楽しいんですけど、調子が悪いと私が勝ってしまうので、ちょっと空気が悪くなる（笑）。
丸山：そこはやっぱり夫婦間で目配り気配りが大事なので。（旦那を立てるために）“ちょっとこのパット外しとこうかな”みたいな感じでやってもらわないと（笑）。
近藤：ちょっとギスギスしちゃいますからね（苦笑）。でも、楽しくそこは（お互いに）切磋琢磨しながらやってます。
丸山：ドライバーの飛距離は 200（ヤード）ぐらい？
近藤：内藤雄士（ないとう・ゆうじ）さんに教えていただいて、200弱ぐらいですかね。
丸山：まあ、充分やれるね。それで（ベストスコア）70台だったんですか。
近藤：79は、レディースティーです。夏なんで、しんどいので（苦笑）。
丸山：なるほどね。じゃあ、いつもは白ティー（フロントティー）からやるの？
近藤：白ティーからやります。
丸山：結構、自分に厳しいですね。
近藤：私の周りの女性もみんな「白からやろうよ」みたいな子たちばっかりなんですよ。
丸山：ちょっと上手い人たちが多いってこと？
近藤：「負けたくない！」みたいな（笑）。
丸山：プライベートでは誰と行くんですか？
近藤：夫と友人、あと芸人だったら、どぶろっくの森ちゃん（森慎太郎さん）とか、（オリエンタルラジオの）藤森慎吾とかですかね。
丸山：慎吾くんは上手くなったもんね。
近藤：めちゃくちゃ上手いです。
丸山：1回、一緒のコンペで……。
近藤：あっ、聞きました！
丸山：聞いたんですか？ 一瞬、やられそうになったんです。
近藤：何とか耐えたんでしたっけ？
丸山：後半頑張って、何とか耐えました。“ヤバい！ （負けたら）一生言われるから頑張っとかなきゃ”と思って（苦笑）。
近藤：負けたのに、「危うく、丸山さんに勝ちそうだった」みたいなことはうれしそうに言ってました（笑）。
丸山：そうでしょ。絶対、言ってんだよ、そういうこと。マジで危ねーな（苦笑）。
次回8月9日（土）のゲストも、近藤くみこさんです。
「AuDee（オーディー）」では、時間の都合上カットしたトーク部分も盛り込んだ「ディレクターズカット版」がアップされています。音声は「AuDee（オーディー）」アプリで聴くことができますので、ぜひそちらもチェックしてください。
