LiSA「物語もクライマックスに向かっていますので、“私たちも総力戦で挑んでいかないとこの戦いには勝てない！”ということで…」『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』主題歌への思いを語る

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」（月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55）。今回の放送は、パーソナリティ・こもり校長（小森隼／GENERATIONS from EXILE TRIBE）と、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）に加えて、ゲストに歌手のLiSA先生が登場！ 現在大ヒット公開中の映画『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』でAimer先生の「太陽が昇らない世界」と共にダブル主題歌に起用されているLiSA先生の新曲「残酷な夜に輝け」などについて語ってくれました。こもり校長：LiSA先生の新曲「残酷な夜に輝け」が７月23日にリリースになりました！こもり校長＆アンジー教頭：おめでとうございます！LiSA先生：ありがとうございます。アンジー教頭：しかも、こちらは現在公開中の『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』の主題歌になっております。LiSA先生は先日（この映画の）舞台挨拶に登場していましたが、お客さんの反応はいかがでした？LiSA先生：上映後の舞台挨拶ということもあって……。アンジー教頭：じゃあ、みんな（映画に）くらってるだろうな〜！LiSA先生：そう、みなさん首が取れそうなくらいうなずきながら……。こもり校長＆アンジー教頭：ハハハハハ（笑）。LiSA先生：一緒に共感してくれるみなさんとお会いできて、とても嬉しかったです。こもり校長：（劇場版「鬼滅の刃」シリーズも）“猗窩座再来”まで来ましたね〜。今回はAimer先生の「太陽が昇らない世界」とダブル主題歌となっていまして。私はやっぱり、もうこの2人のアーティストが揃うということで、“いよいよ劇場版「鬼滅の刃」もクライマックスか！”っていうのをすごく感じますね。LiSA先生：そうですね。今回は物語もクライマックスに向かっていますので、もう私たちも本当に総力戦で挑んでいかないと、この戦いには勝てないということで。アンジー教頭：鬼殺隊だ（笑）！LiSA先生：Aimer先生とともに戦う所存でございます（笑）。番組では他にも、“L”iSA先生が生徒（リスナー）の声を“L”ISTENする「LL逆電」を実施。LiSA先生に嬉しい報告をする生徒とのトークや、悩みを抱えている生徒の相談に答える場面もありました。＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info