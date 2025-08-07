フランスのサッカー専門誌『フランス・フットボール』は7日、2025年の男子コパ・トロフィー候補者10名を発表した。

コパ・トロフィーとは、21歳以下の選手を対象とした“若手版のバロンドール”。2018年に新設された。初年度は現在レアル・マドリードに所属するフランス代表FWキリアン・エンバペが受賞。昨年はバルセロナ所属のスペイン代表FWラミン・ヤマルが栄冠に輝いていた。

なお、評価期間はバロンドールと同様で、今年の賞は2024年8月1日から2024年7月31日までが対象。つまり、欧州の主要リーグの2024－25シーズンに加えて、今夏に開催されたFIFAクラブワールドカップ2025も含まれる。

そんなコパ・トロフィーにノミネートされた10名の選手が4日に発表。昨季、クラブ史上初のチャンピオンズリーグ（CL）制覇を果たしたパリ・サンジェルマンからは、フランス代表FWデジレ・ドゥエとポルトガル代表MFジョアン・ネヴェスの2名が選ばれた。前者はFIFAクラブワールドカップ2025も含めた昨季の公式戦で、61試合出場16ゴール16アシストをマークし、CL決勝のインテル戦（○5－0）では2ゴール1アシストとゴールラッシュの立役者となった。一方で、後者は59試合出場7ゴール10アシストを記録しており、主にセントラルハーフの位置で攻守に存在感を放った。

PSGと同様に、バルセロナからも最多タイの2名がノミネート。昨年の受賞者であるヤマル、昨年も候補に選出されていたスペイン代表DFパウ・クバルシの2名がリスト入りしている。その他、アーセナルで左サイドバックとしてブレイクしたイングランド代表DFマイルズ・ルイス・スケリー、ユヴェントスの10番を背負うトルコ代表FWケナン・ユルディズ、今夏にレアル・マドリード加入を果たしたスペイン代表DFディーン・ハウセンらが候補に入った。

2025年の男子コパ・トロフィー受賞者は、9月22日にパリの『シアター・シャトレ』にて行われる授賞式において発表される。

2025年の男子コパ・トロフィー候補にノミネートされた10名の選手、および過去の受賞者一覧は下記のとおり。

◆■2025年のコパ・トロフィー候補

※（）内は（所属クラブ／代表チーム）

アイユーブ・ブアディ（リール／U－21フランス代表）

パウ・クバルシ（バルセロナ／スペイン代表）

デジレ・ドゥエ（パリ・サンジェルマン／フランス代表）

エステヴァン・ウィリアン（パルメイラス→チェルシー／ブラジル代表）

ディーン・ハウセン（ボーンマス→レアル・マドリード／スペイン代表）

マイルズ・ルイス・スケリー（アーセナル／イングランド代表）

ロドリゴ・モラ（ポルト／ポルトガル代表）

ジョアン・ネヴェス（パリ・サンジェルマン／ポルトガル代表）

ラミン・ヤマル（バルセロナ／スペイン代表）

ケナン・ユルディズ（ユヴェントス／トルコ代表）

◆■コパ・トロフィー受賞者一覧

※（）内は（当時の所属クラブ／代表チーム）

▼2018年

キリアン・エンバペ（パリ・サンジェルマン／フランス代表）

▼2019年

マタイス・デ・リフト（ユヴェントス／オランダ代表）

▼2020年

新型コロナウイルス感染症の影響により中止

▼2021年

ペドリ（バルセロナ／スペイン代表）

▼2022年

ガビ（バルセロナ／スペイン代表）

▼2023年

ジュード・ベリンガム（レアル・マドリード／イングランド代表）

▼2024年

ラミン・ヤマル（バルセロナ／スペイン代表）