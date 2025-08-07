Amazonで8月10日まで実施している「暮らし応援サマーセール」で、サンディスクが各種SSDやメモリーカードなどのフラッシュメモリー製品をセール価格で販売中。USB Type-CとUSB Type-A端子を持ち、iPhoneでも使えるスティック型SSDなどが安くなっている。セール期間は8月10日23時59分まで。
セール対象のおもな製品シリーズは以下の通りで、さまざまな容量を用意する。なお、商品に「セール」のバッジが付かずにセール価格になっている商品もある。販売数量は限りがあるため、規定数量に達した場合は割引が終了になることもある。
|シリーズ名
|型番
|概要
|Portable SSD Extreme PRO E82
|SDSSDE82-4T00-GH25
|最大読み出し速度3800MB/秒の高速USB4対応ポータブルSSD
|Portable SSD Extreme E61
|SDSSDE61-1T00-GH25
|最大読み出し速度1050MB/秒、サンディスクの人気ポータブルSSD
|Portable SSD E1
|SDDDE1-2T00-JA46
|USB Type-CとUSB Type-A端子を持つスティック型のポータブルSSD
|Ultra Fit USB Flash
|SDCZ430-512G-J46
|超小型だからノートPCに挿したままでも気にならないUSBメモリー
|Extreme PRO UHSII SD Card
|SDSDXDM-256G-GHJIN
|動画撮影や高速連写撮影に最適な高速SDカード
|Extreme PRO UHSI SD Card
|SDSDXXD-256G-GHJIN
|ミラーレスカメラや4K動画におすすめのSDカード
|Extreme microSD Card
|SDSQXAV-1T00-GH3MA
|アクションカメラや360度カメラに最適なmicroSDカード
|WD_BLACK SN850P NVMe SSD for PS5
|WDBBYV0080BNC-WRSN
|最大7,300MB/秒の読み出し速度のPS5公式ライセンスSSD