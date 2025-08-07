Amazonで8月10日まで実施している「暮らし応援サマーセール」で、サンディスクが各種SSDやメモリーカードなどのフラッシュメモリー製品をセール価格で販売中。USB Type-CとUSB Type-A端子を持ち、iPhoneでも使えるスティック型SSDなどが安くなっている。セール期間は8月10日23時59分まで。

USB Type-CとUSB Type-A端子を持ち、パソコンだけでなくiPhoneでも使えるスティック型のポータブルSSD「Portable SSD E1」

セール対象のおもな製品シリーズは以下の通りで、さまざまな容量を用意する。なお、商品に「セール」のバッジが付かずにセール価格になっている商品もある。販売数量は限りがあるため、規定数量に達した場合は割引が終了になることもある。