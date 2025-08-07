◆12星座別に、金運を伸ばすコツって？生まれつきの「お金能力」を知ろう

12星座別に、生まれつきの金運についてチェックしてみましょう。お金の貯め方や増やし方のヒントになるかもしれません！

前半の牡羊座～乙女座の金運について、太陽の魔女（マリィ・プリマヴェラ）と月の魔女（小泉茉莉花）の2人の占術家によるユニット「太陽と月の魔女」が解説します。

◆牡羊座

牡羊座の辞書には「金銭管理」という言葉は載っていないかも、と思えるくらい金離れがいい。手元にお金を残しておいたり、コツコツと貯蓄に励んだりなんて発想は持っていません。

とはいえ欲しいものがあるとき、行きたい旅行先があるときなどは猛烈な勢いで節約し、副業などで収入を増やして、お金を貯めていきます。つまり目的さえあればお金も貯められるのです。また、どんなことであれ手早く片づけたいので、支払いは電子決済やカード払いが多そう。

◆牡牛座

牡牛座は所有欲が強く、お金にも強いこだわりを見せます。ときにはケチと呼ばれるくらいの倹約家で、必要以外のものは決して買わないでしょう。手にしたお金は1円だって出すのも惜しいと思っているはず。

だから貯蓄は年々うなぎのぼりに増えていき、20代30代の若いうちにひと財産を築くことだってありそうです。運命的に不動産関係とご縁があるので、土地、建物などの投資チャンスをつかんだら、ためらわずに行動を起こすといいでしょう。

◆双子座

双子座はどんなときにもやりたいこと、行きたい所、欲しいものがあって、お金を惜しみません。だから豊かそうに見えるけど、細かいお金の計算で頭を悩ませるのは楽しくないと考えているため、意外とお金が残っていないかも。

とはいえ金銭情報を取り込むのは素早く、電子マネーはいち早く取り入れたでしょうし、金融商品にも詳しい。ただ、その知識を使ってお金を貯めよう、増やそうという気持ちは薄いようです。本気で情報を集め、有利な投資信託を始めれば、かなりの蓄財もできるはず。

◆蟹座

蟹座は家計を守るという意識が強いので、分不相応なぜいたくをしようとは思いません。蟹座持ち前の収集癖を発動させ、お金もポイントもがっちりと集め、せっせと貯め込むでしょう。1円でも安いお店を見つけ出してお得なショッピングをし、節約に励むのも得意技。

けれど人づきあいにまで節約すると人間関係にヒビが入らないともかぎりません。交際費は出し惜しみしないように。家族や親戚縁者が金銭面をバックアップしてくれる運を持っているのは強み。

◆獅子座

獅子座は一流好みで、ぜいたく志向があります。しかも、つい見えを張って人におごることもしょっちゅう。だから、いくら高収入でも内情は自転車操業かも。

とはいえ収入アップを実現化させるだけの実力の持ち主なので心配には及びません。自分でビジネスをおこし、お金を稼ぎだす可能性も十分。本質的に投資やギャンブルに惹かれやすいし、投資もギャンブル性の高いものがふさわしい。行動力と自分に対する自信とでよい結果を招くことでしょう。

◆乙女座

乙女座の真面目でミスを許さない慎重さは金銭面にも表われ、毎日1円の狂いもなく家計簿をつけているのでは!? 貯蓄もお給料からの天引きでこつこつ積み立て、買い物だって計画的無駄がありません。電子決済はお金という実体が見えないので避けがち。元金保証のない投資などは決して渡ろうとはしません。そのうえ10代、20代の頃から老後のお金を真剣に考えている。全てにとても計画的なのです。

とはいえ計画は往々にして狂うもの。ときには臨機応変になることも必要でしょう。

教えてくれたのは……太陽と月の魔女

太陽の魔女（マリィ・プリマヴェラ）と月の魔女（小泉茉莉花）の2人の占術家によるユニット。『太陽と月の魔女カードwithグリフィン＆ペガサス』は好評発売中。太陽と月の魔女カード・ワークショップ、ハロウィーンイベントなども開催。

文＝あるじゃん 編集部