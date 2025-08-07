鉄風東京、バンドのリアルを切り取った「In YOURS」MV公開

仙台発、仙台在住の平均年齢23歳の4ピースオルタナティブロックバンド・鉄風東京が、8月6日（水）に配信リリースした新曲「In YOURS」のMusic Videoを公開した。

すでにLIVEでも披露されている本楽曲はイントロから爆発力のある力強いDr.颯のビートに重厚ヘビーなGt.Sougoのギターリフが印象的。サビの歌詞では「走り出す東京 加速する道路 まわる赤色灯を見て 財布が空でも友が色褪せど 変わらずに僕は歌って」とまさにバンドという生命体の人生そのものを歌っているようにも感じる。

Music Videoはハイエースに乗りこむシーンから始まり、高速を走る車内や遠征時のオフショットも盛り込まれており彼らのリアルを切り取ったような作品となっている。

なお、彼らは今月、主催イベント「鉄風東京presents. FLYING SON FES 2025」を地元である仙台Rensaで開催することも決定している。

＜リリース情報＞

鉄風東京

New Digital Single「In YOURS」

配信中

https://teppu.lnk.to/InYOURS

＜ライブ情報＞

鉄風東京 presents FLYING SON FES 2025

2025年8月23日（土）仙台Rensa【宮城】

OPEN 14:15 / START 15:00

出演者：

＜メインステージ＞鉄風東京 / Survive Said The Prophet / KALMA / Blue Mash / ペルシカリア

＜奇襲ステージ＞※サブステージ

EverBrighteller / EMPTY DRUG / Calvan kaj budro / THE まっすぐズ

チケット情報

鉄風東京 presents FLYING SON FES 2025

チケット代：一般チケット ¥5,000- （税込/D代別） / 学割チケット ¥4,500- （税込/D代別）

チケット一般発売中！

受付URL：https://w.pia.jp/t/tepputokyo-fsf2025/

鉄風東京 Official SITE https://tepputokyo.jp