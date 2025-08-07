大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャース日本時間7日、セントルイス・カージナルスと戦い3-5で敗れた。この試合では「9番・三塁」でスタメン出場したアレックス・フリーランド内野手のミスが敗戦につながったが、デーブ・ロバーツ監督は同選手をかばっているようだ。米メディア『クラッチポインツ』が報じた。

フリーランドにミスが出たのは、3-2と1点リードで迎えた8回表2死一、二塁の場面。右中間方向に落ちる同点タイムリーを処理した中堅のアンディ・パヘスは、走者を刺そうと三塁へ送球したがセーフに。この直後、フリーランドも走者を刺すため二塁へ送球したがこれが悪送球となり、三塁走者に決勝点となるホームインを許してしまった。

敗戦を招いた形のフリーランドだが、同メディアによるとロバーツ監督は「あのプレーでは、アンディは三塁へ低く抑えた送球を行ったが、その後のアレックスの送球は良くなかった。だから、それで終わりだ。こういうことはよくあることで、彼はそこから学ぶだろう。二塁へ向かう走者を刺せると感じたなら、それは正しいプレーだ。とにかく送球を確実にするだけだ」と擁護しているという。

フリーランドは7月末にメジャー初昇格を果たしたばかりのプロスペクトだが、今回の苦い経験を成長の糧にすることはできるだろうか。

