1軍に戻ってくる！？　プロ野球、戦線離脱中の主力選手6人。復帰が待たれ…

プロ野球 最新情報

2025年シーズンのプロ野球も後半戦を迎え、優勝争いやAクラス争いが佳境に差し掛かっている。チームの戦力に大きな影響を及ぼすのが、故障者の復帰だ。特に今季は前半戦で多くの球団で主力メンバーが離脱しており、その動向が注視されている。ここでは、戦線復帰が見込まれる主力選手を紹介したい。

岡本和真（読売ジャイアンツ）

・投打：右投右打

・身長／体重：186cm／100kg

・生年月日：1996年6月30日

・経歴：智弁学園高

・ドラフト：2014年ドラフト1位

5月上旬に左肘の靭帯損傷により、長期離脱を強いられていた岡本和真。約3カ月ぶりに実戦復帰し、8月中の一軍復帰が見込まれている。

智弁学園高から2014年ドラフト1位で読売ジャイアンツに入団。高卒4年目の2018年にブレイクし、打率.309、33本塁打、100打点をマークした。

その後も主軸打者として打線を牽引し、2020年から2年連続で打撃2冠（本塁打・打点）を獲得。

さらに2023年には、自己最多の41本塁打を放ち、3度目のホームランキングとなった。

今季も開幕から4番に座り、32試合の出場で打率.308、8本塁打、25打点と傑出したパフォーマンスを発揮。ところが、5月6日の阪神戦で守備時に走者と交錯し、負傷交代。左肘の靱帯損傷の診断を受けた。

チームは岡本和の離脱後、4番打者を固定できず、得点力不足に悩まされている。それでも8月3日の二軍戦で実戦復帰しており、一軍復帰も間近に迫っている。

柳田悠岐（福岡ソフトバンクホークス）

・投打：右投左打

・身長／体重：187cm／90kg

・生年月日：1988年10月9日

・経歴：広島商 - 広島経済大

・ドラフト：2010年ドラフト2位

2年連続で長期離脱を強いられている柳田悠岐。現時点で実戦復帰には至っていないが、シーズン終盤の復帰が期待されている。

2010年ドラフト2位で福岡ソフトバンクホークスに入団。早くから頭角を現し、2015年には打率.363、34本塁打、99打点、32盗塁、出塁率.469の活躍で首位打者、最高出塁率、最優秀選手（MVP）に輝いた。

その後も高いパフォーマンスを発揮し、2018年は首位打者（.352）、2020年には2度目のシーズンMVPを受賞するなど、チームを牽引した。

しかし、昨季は5月末に右ハムストリングを痛め、長期離脱。シーズン最終盤に復帰したが、52試合の出場で打率.286、4本塁打、35打点に終わった。

今季は開幕から11試合で2本塁打を放つ好スタートを切ったが、4月11日のロッテ戦で自打球を右膝に当て、負傷交代。開幕早々に長期離脱を余儀なくされた。

チームは優勝争いを繰り広げられているだけに、一軍復帰が待ち望まれている。

福永裕基（中日ドラゴンズ）

・投打：右投右打

・身長／体重：180cm／87kg

・生年月日：1996年9月16日

・経歴：天理高 - 専修大 - 日本新薬

・ドラフト：2022年ドラフト7位

今季は右膝の故障により、開幕から出遅れた福永裕基。5月下旬に一軍昇格も、復帰2試合目で別箇所を負傷して再離脱を強いられた。

日本新薬から2022年ドラフト7位で中日ドラゴンズに入団。ルーキーイヤーは二塁を中心に出場機会を掴み、97試合出場、打率.241、2本塁打、15打点を記録。

プロ2年目の昨季は一塁や三塁に回り、111試合の出場で打率.306（規定未満）、6本塁打、32打点、9盗塁の好成績を残した。

今季は再び二塁へのコンバートが予定され、オープン戦では「3番・二塁」で出場。主軸として期待されていたが、開幕前に右膝内側側副靭帯損傷により、戦線を離れた。

5月下旬に一軍へ合流し、5月27日のヤクルト戦では「4番・三塁」でスタメン復帰。ところが、同戦でヘッドスライディングした際に左手関節を骨折し、またも負傷離脱となった。

それでも順調な回復ぶりを見せ、8月中の実戦復帰が見込まれている。チームはAクラス争いを展開しており、一軍復帰となれば大きなプラス要素となりそうだ。

石山泰稚（東京ヤクルトスワローズ）

・投打：右投右打

・身長／体重：182cm／83kg

・生年月日：1988年9月1日

・経歴：金足農 - 東北福祉大 - ヤマハ

・ドラフト：2012年ドラフト1位

今季は復活を遂げ、守護神に返り咲いた石山泰稚。7月中旬に離脱を強いられたが、シーズン終盤の一軍復帰が期待される。

ヤマハから2012年ドラフト1位で東京ヤクルトスワローズに入団。ルーキーイヤーから一軍に定着し、60試合登板、3勝3敗10セーブ21ホールド、防御率2.78の好成績を収めた。

一時は先発に挑戦したが、思うような結果を残せず、再びリリーフへ。2018年にはクローザーを任され、自己最多の71試合登板、3勝2敗35セーブ、防御率2.08をマーク。以降もブルペンを支えていたが、昨季は成績を落としていた。

それでも、プロ13年目の今季は、クローザーの座を奪還。28試合の登板で3勝1敗14セーブ、防御率0.66と圧巻の投球を披露した。

だが、左内腹斜筋肉離れにより、7月12日に一軍登録を抹消された。オールスターゲームにも選出されていたが、

復活を予感させていただけに悔しい離脱となったが、シーズン終盤の一軍復帰が待たれている。

西勇輝（阪神タイガース）

・投打：右投右打

・身長／体重：181cm／83kg

・生年月日：1990年11月10日

・経歴：菰野高

・ドラフト：2008年ドラフト3位

今季は右肘のコンディション不良で戦列を離れ、ここまで1試合の一軍登板にとどまっている西勇輝。二軍では順調な調整を見せているが、厳しい立場となっている。

菰野高から2008年ドラフト3位でオリックス・バファローズに入団すると、高卒3年目の2011年に自身初の2桁10勝をマーク。2014年から3年連続で2桁勝利を記録するなど、先発ローテーションの柱を担った。

2018年オフに国内FA権を行使し、阪神タイガースへ移籍。加入初年度の2019年には26試合登板、10勝8敗、防御率2.92の好成績を収め、ゴールデングラブ賞を受賞した。

その後もエース格として先発ローテーションを支え、昨季まで14年連続で100イニングをクリア。

しかしプロ17年目の今季は、4月12日の中日戦に先発したが、5回途中3失点で敗戦投手に。その後、右膝内側側副靱帯の変性によって約2カ月間の離脱を強いられた。

すでに二軍で実戦復帰しているが、一軍の先発陣は盤石の布陣を形成している。再び先発ローテーションに割って入れるか。

栗原陵矢（福岡ソフトバンクホークス）

・投打：右投左打

・身長／体重：179cm／83kg

・生年月日：1996年7月4日

・経歴：春江工

・ドラフト：2014年ドラフト2位

今季は2度の離脱を強いられるなど、故障に悩まされるシーズンを過ごしている栗原陵矢。それでも、優勝争いが佳境に入るシーズン終盤の戦列復帰が見込まれている。

2014年ドラフト2位で福岡ソフトバンクホークスに入団。プロ入り当初は捕手登録だったが、打撃を買われて一塁や外野のポジションで出場機会を得た。

高卒6年目の2020年にレギュラー定着すると、翌2021年には全143試合に出場し、打率.275、21本塁打、77打点の好成績をマーク。

昨季は140試合出場、打率.273、20本塁打、87打点の活躍で、三塁手部門のベストナインとゴールデングラブ賞のW受賞を果たした。

しかし、今季はオープン戦で右脇腹を痛め、開幕から出遅れた。4月中旬に一軍復帰したが、53試合の出場で打率.214、5本塁打、19打点と低迷。さらに、再び右脇腹痛を発症し、7月3日に登録抹消となった。

すでに実戦復帰を視野に入れるなど、経過は良好。万全な状態で復帰し、チームの勝利に貢献したい。

【了】