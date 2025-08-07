「Aile The ShotaのLOVERADIO」スペシャルウィークゲストにSKY-HI初登場

文化放送で放送中の『Aile The ShotaのLOVERADIO』スペシャルウィーク週の8月25日（月）と9月1日（月）に、アーティストのSKY-HIがゲスト出演することが発表された。

同番組は、BMSG所属のアーティスト・Aile The Shotaが、自身の「LOVE」、そしてリスナーの「LOVE」について熱くトークする番組。リスナーからのお便りは”ラブレター”と呼んでおり、多種多様なLOVEに溢れた時間を届けている。

8月25日（月）と9月1日（月）の2週にわたりゲスト出演するSKY-HIは、ラッパー、トラックメイカー、プロデューサーなど幅広く活動を行うアーティスト。2020年には自身が主宰するマネジメント／レーベル「BMSG」を設立し、CEOとしても活躍の場を広げている。SKY-HIが番組にゲスト出演するのは、今回が初となる。

パーソナリティのAile The Shotaは、2021年に開催されたSKY-HI主催のオーディション「THE FIRST」に参加し、翌年にBMSGレーベルよりデビュー。今回は、そんな公私ともに交流のある2人の共演が実現。2人だからこそ話すことのできるトークが繰り広げられる。

また、文化放送のオリジナル配信プラットフォーム「QloveR（クローバー）」では、本編映像付きアーカイブ、アフタートークといった会員限定オリジナルコンテンツを毎週配信中。QloveRでも、Aile The ShotaとSKY-HIのトークを楽しむことができる。番組では、リスナーから、2人に話してほしいことやメッセージ、質問をメールで受け付け中。

＜番組情報＞

『Aile The Shota の LOVERADIO』

放送日時：毎週月曜日 午後10時40分～10時50分頃 ※『駒木根葵汰のレコメン！』内で放送

出演：Aile The Shota

ゲスト：SKY-HI ※8月25日（月）、9月1日（月）放送回

配信展開：文化放送 オリジナル配信プラットフォーム「QloveR（クローバー）」 https://qlover.jp/ats/

番組放送終了後、本編映像付きアーカイブやアフタートークを配信（月額660円）

メールアドレス：ats@joqr.net

番組X：@reco_oshirase