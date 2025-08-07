【結果速報】津田学園、延長12回の死闘を制す！初出場の叡明はあと一歩及…

夏の甲子園 高校野球 最新情報（最新ニュース）

第107回全国高等学校野球選手権は7日、阪神甲子園球場で第3日目を迎え、午後の部の第1試合で津田学園（三重）と叡明（埼玉）が対戦。同試合は延長タイブレークの末に、津田学園が5-4でサヨナラ勝利を収めた。

津田学園は注目の左腕・桑山晄太朗、叡明は右腕の増渕隼人が先発した。

試合は序盤から動きを見せる。津田学園は初回、2本の安打で2死二、三塁のチャンスを作ると、5番・犬飼悠之介が放ったゴロを一塁手がエラーし、1点を先制する。

3回には2番手・田口遼平を攻めて1死一、三塁の場面を迎えると、7番・正木瑛真のスクイズで追加点を挙げた。

反撃に出たい叡明は直後の4回、2死一、二塁の好機を作る。すると6番・高野歩がタイムリーヒットを放ち、甲子園初得点となる1点を挙げた。

その裏に津田学園は1点を追加するが、叡明は5回に1死二塁の場面を作ると、1番・根本和真の適時打で1点差。さらに1死一、三塁とすると、3番・田口の犠飛で同点に追いついた。

その後は両者共に譲らず、試合は延長タイブレークに突入した。

延長11回、叡明は無死一、二塁から3番・田口の適時打で1点を勝ち越す。しかし、その裏に津田学園も1死一、三塁から7番・正木の遊ゴロの間に1点を奪い、がっぷり四つの展開が続く。

しかし、叡明は12回、バント失敗などもあり痛恨の無得点に終わる。

その裏、津田学園は無死一、二塁の場面で、9番・伊藤璃空のバントした打球を田口が悪送球。この間に走者が生還し、サヨナラ勝ちを収めた。初出場の叡明は、あと一歩及ばなかった。

【了】