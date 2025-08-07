今日の運勢★8月8日（金）星座占いランキング第1位は水瓶座（みずがめ座）！あなたの星座は何位…!?

2025年8月8日（金）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2025年（令和7年）8月8日（金）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の玉木佑和（たまき・ゆな）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は水瓶座（みずがめ座）！ あなたの星座は何位……？あなたらしさがナチュラルに発揮できる、素晴らしい運勢の日です。前向きな考えと姿勢がツキを呼びます。今後やりたいことがあるのなら、今日はそのために一歩踏み出してみてください。仲間を集めたり、協力をあおいだりするのも◎ 何でも自分1人でやってしまわないで、周囲に呼び掛けて、苦手なことや分からないことは助けてもらいましょう。「学び」がキーワードとなる日です。勉強していること、学びたいことがあるなら、今日は絶好の日。気になっていることを調べるだけでも○ 意欲的になれる、エネルギーの高まっている日です。お気に入りの場所で本を読んだり、映画館に行ったりすると、潜在意識に素敵な情報がインプットされるでしょう。今日は、やってみたいと思ったことは、何でも試してみましょう。積極的に行動に移していって吉。また、自分がやりたいと思うスタイルのオシャレをすると、引き寄せ力の高まる日でもあります。「楽しい」という感情がキーワードの日。散財してしまいそうな運気なので、必要な支払いのために取っておいているお金まで使ってしまわないようにしましょう。大好きなことで満たされそうな1日の運勢です。人とのつながりを感じることが多くなるでしょう。デジタルコンテンツから嬉しい情報を入手できそうです。あなたが好きなものについてSNSで発信したり、会話のなかで話題に出したりすると、とても盛り上がりそうです。推し活をしている人は、布教活動にもってこいの日です。プライベートでも仕事でも、「強い縁」を感じるような1日です。今日は、現在強い関わりのある人たちとやり取りをすることになるでしょう。仕事でも趣味でも勉強でも、一生懸命に頑張ってきた人には、チャンスが舞い込んでくることもありそう。自分のネガティブな面にとらわれず、落ち着いて進みましょう。新しい体験や、学びがキーワードとなる日です。近場で良いので、今まで行ったことのない場所へでかけてみると、面白い発見がありそうです。今日は心の赴くまま、小さな冒険をしてみましょう。やりたかったことや興味のあることを調べたり、勉強を始めたりするのにも向いている日です。責任感が強く出てくる日。あなたの日頃の頑張りが評価され、少しレベルの高いことを任されそうです。先のことを考えすぎると、余計な緊張を感じてしまいそう。目の前の仕事に全力を出して、先のことは、それがひと段落してから考えるようにしましょう。デスク周りやペンケースのなかの整理ができると、やるべきことが捗るでしょう。予期せぬ物事が降りかかってきやすい運勢。どんなことでも、あなたが任されたことであれば、思い切りぶつかっていくつもりで対処・対応しましょう。どっしりとした心構えで過ごせれば、あなたの評価も自然と上がる様子です。目上の人と会う機会があるなら、日頃の感謝を言葉にするなど、敬う姿勢を見せましょう。習慣の見直しをしたいところ。自覚のある悪習慣は、ちょっとずつ変えていけるような工夫をしていきましょう。後悔しないように、今から頑張れることは取り組んでいきましょう。小さいことからコツコツと。積み重ねが大事です。後回しにしているタスクは、1つでも良いので手をつけてしまいましょう。お金に余裕があるなら、今日は少しだけ多めに自分が支払ったり、差し入れを買っていったりしてみましょう。もし、今、自分の運がイマイチだなぁと感じる場合は、募金をしてみて。やる気待ちしていると何も手につかず1日が終わりそう。今日は、考えるより行動優先でいきましょう。ネガティブな方向に意識が傾き、裏を読もうとしたり何事も疑ってかかりたくなったりするような1日の運勢です。星の影響で良くないほうに考えがちな日ですが、不安が理由で行動に出てしまうのには注意が必要です。あなたはきちんとベストな選択ができる人です。判断に迷ったら、「笑顔になれる未来が想像できるもの」を基準として選んでください。「もうヤダ！」と、日頃の疲れで何もしたくなくなるような日。今日は自分をしっかり労わりましょう。ガッツが出る日ではありますので、気持ちが伴っていれば、勉強でも仕事でも、ばっちり進む日ではあります。苦手なものと向き合うことになっても、自分なりに答えを出してみましょう。たまには立ち止まることも必要です。全速力で走ることも素晴らしいことですが、時には足を止めて休まないと、最大のパフォーマンスは発揮できません。適度に休むことも大事です。■監修者プロフィール：玉木佑和（たまき・ゆな）池袋占い館セレーネ所属。声優、脚本家としても活躍する異彩の占い師。｢言葉で未来を照らす｣をモットーに、カードや星からのメッセージを愛ある言葉で相談者に届ける。アプリや雑誌記事の監修など、さまざまなメディアで活躍中。