「歴史上稀に見る先進的で洗練された完璧な車」｜アルファロメオ8C

この素晴らしい1932年アルファロメオ8C 2300は、2度のル・マン挑戦を経て、1933年のスパでついに栄冠をつかんだ。その輝かしいヒストリーをマッシモ・デルボが振り返る。

【画像】現オーナーのもと、本領を発揮して疾走する1932年アルファロメオ8C 2300（写真17点）

アルファロメオ8Cは歴史上稀に見る先進的で洗練された完璧な車であった。8Cが活躍した背景には、大勢の才能豊かな人々の力はあったが、最大の功労者は8Cの技術面の父である、伝説のヴィットリオ・ヤーノだろう。

古巣フィアットをレースから撤退させたヤーノ

ヴィットリオ・ヤーノは1891年、トリノ近郊の小さな村、サンジョルジョ・カナヴェーゼに住むハンガリー移民の家に生まれた。ハンガリー語ではJanos・Viktorという。1909年にSTAR（ソシエタ・トリネーゼ・アウトモビリ・ラピッド）で働き始めた。STARは最盛期には500名の従業員を擁した自動車メーカーであったが、現在では知る人も少ない忘れ去られた存在である。勤務の傍ら、若きヤーノは夜間学校で機械設計を学び、2年後に卒業すると、FIATのジュリオ・チェーザレ・カッパに雇われた。カッパはフィアット509を生み出した天才的な技術者で、のちにブガッティ・タイプ53や数々の航空機エンジンの開発に携わる。また、最初に軽量アルミニウム合金をピストンに採用した人物でもあった。

フィアットはヤーノが才能を開花させるのに最適な環境だった。ヤーノは水を得た魚のように社内を泳ぎまわり、次々と時代に残る偉大なレーシングカーを生み出していき、フィアットはGPレースを席巻していた。そうしたヤーノの存在はあまりに大きかったため、1923年にヤーノがアルファロメオに移ると、フィアットはその穴を埋めることはできず、間もなく競技から撤退を余儀なくされた。フィアットGPカーの圧倒的な戦闘力の高さから、10年にわたって無敵と見なされていたにもかかわらずだ。

フィアットで尊敬を勝ち得ていたヤーノを、どうやって引き抜いたのか。これは今も議論の尽きない自動車界の大きな謎のひとつだ。そのとき、かのエンツォ・フェラーリは25歳。アルファロメオでレース部門のチームマネージャーを務めており、”人とアイデアの扇動者”としてのキャリアは始まったばかりだった。エンツォはヤーノの妻ロジーナに接近し、次々に花束を贈っては、「アルファロメオに来れば、ヴィットリオは自由に夢を追うことができる」と吹き込んでいたという伝説もある。これは少々ロマンチックすぎるように思うが、どうやらその後、新しい報酬についてヤーノと時間をかけて話し合っていたようだ。

その頃のアルファロメオは、スポーツカーメーカーとしての地位を確立する途上にあった。これを支援したのが1922年にイタリアの首相になったベニート・ムッソリーニである。ムッソリーニは、農業が主要産業だったイタリアを、世界で最も技術の進んだ政治的な主要国に押し上げることを目指していた。10年ほどあとに欧州のもうひとつの国がそうしたように、ムッソリーニは自動車レースを利用した。この戦略に勝利の2文字が含まれていたのはいうまでもない。

果たして、ヤーノがアルファロメオに移籍して手掛けた直列8気筒過給器付き2リッターエンジン搭載のP2グランプリカーは、1925年のグランプリ世界選手権が制覇して見せたのである。

6C、そして8C

ヤーノはアルファロメオに移籍した1日目から、オーバーヘッドカムシャフトを2本備える直列 6気筒エンジンの設計を任された。そこから生まれたのが6Cだ。続いて1924年には、P2用として8気筒エンジンが誕生し、このエンジンがその後15年間にわたって、アルファのレースとスポーツカーを支える基盤となる。

ヤーノは直列 8気筒 1987ccエンジンを設計するに当たって巧みなレイアウトを取り入れた。8気筒分のシリンダーブロックを一体鋳造とせずに4気筒ずつの2分割として製作し、これらを共通のクランクケースに載せたのである。さらにヤーノは、圧縮漏れなどのトラブルの元凶となるヘッドガスケットを排除するために、シリンダーとヘッドを一体化した非分割式ヘッド、”テスタ・フィッサ”を採用した。

エンジンはその後も絶え間なく進化していき、1931年のミッレミリアで、初めて”8C”の名前が登場する。8C2300と名付けられたモデルに搭載されたエンジンは、4気筒の軽合金製シリンダーブロックを2個組み合わせ、シリンダーヘッドは分割ではなく、8気筒分を一体化されていた。したがってテスタフィッサではなかった。これを共通のクランクケースに載せ、P2とは異なり、中央にオーバーヘッドカムシャフトを駆動するギアトレーンを配置した。ルーツ式スーパーチャージャーを備えていた。

排気量は2336ccだが、その理由は合理化を図るため、ボア×ストロークを先に発売されていた6C1750と同一とした結果からだった。こうして8Cエンジンの形式が確立すると、1932年に向けてさらに開発が進み、スーパーチャージャーを2基搭載する2.6リッターエンジンがシングルシーターのティーポB（P3）に搭載された。ただし、8C2300とP3では吸・排気系の位置が異なり、8C2300が左側排気の右側吸気であるのに対して、P3では左側吸気の右側排気となる。また、1936～39年にはP3のエンジンをベースに2.9リッターに拡大した8C 2900が造られた。

レースを席巻した8C

歴史が教えるように、最高のアイデアは、しばしば想定外のところから生まれる。当初の計画では、8Cは純粋にレース用として生産し、スクーデリア・フェラーリを初めとする少数の選ばれたカスタマーがアルファロメオの名前で参戦する予定だった。しかし、8Cの製造は高くついたため、アルファロメオはジェントルマンドライバーや富裕層を対象に、広く売り出すことにした。前後に伸びるレールとクロスメンバーで構成されたシャシーは、全長によって3種用意された。”ルンゴ”（ロング）はホイールベース3100mmで耐久レース向け、”コルト”（ショート）は2750mmで公道レース向け、そして”モンツァ”は2650mmでサーキットレース専用だった。

間もなく、一流のコーチビルダーがこのシャシーを使って腕を振るい始め、あらゆるタイプのボディを提供した。ときにはレースには不向きだが壮麗な作品も誕生した。ちなみに、ボディなしのローリングシャシーは1931年に約1000ポンドだった（現在の価値換算で8万5000ポンド）。当時のイギリスの平均給与は年165ポンドで、ロンドンの売り家が750ポンドを超えることは滅多になかった。これを踏まえれば、すべての8Cが重要な歴史と名高いオーナーを持つのも理解できるだろう。その中でも、生涯の初めにさらなるエリートの地位をつかんだものが数台ある。

2211067

今回の主役である1932年8C2300、第2シリーズのシャシーナンバー2211067は、まさにそうした1台である。マッチングナンバーのエンジンを搭載し、”ルンゴ”シャシーに、カロッツェリア・トゥーリングによるオープンボディを架装する。最初の登録はミラノで、オーナーはソシエタ・アルファロメオ、住所は有名なポルテッロ工場のゲートがあるトライアーノ通り33番地となっていた。この8Cは、1932年のル・マン・チームの4台目として、カーナンバー12を付け、6月18～19日に開催された24時間レースに出走した。ドライバーは、ピエール・ルイ-ドレフュスと、義理の兄弟のアントワン・シューマンというフランス人ペアだ。

これが輝かしいキャリアの幕開けとなるが、成功は容易には手に入らなかった。優勝は、同様のマシンをドライブしたレイモン・ソメール／ルイジ・キネッティ組で、フランコ・コルテーゼ／ジョヴァンニ・バティスタ・グイドッティの8C 2300が続いた。残りの2台、この2211067と、ハウ伯爵ことフランシス・カーゾン／サー・ヘンリー・バーキン組の8C 2300はリタイアに終わった。実はカーナンバー12は、そのレースのリタイア第1号だった。わずか3時間が過ぎたところで、ルイ-ドレフュスがインディアナポリスコーナーにオーバースピードで飛び込み、コースオフしてバリアに激突。マシンは横転し、サスペンションを大きく破損したのである。

レース歴のあるクラシックカーにプレミアが付くのは今ではすっかりお馴染みだが、はるか昔も同様だったらしい。損傷した8Cはアルファロメオに戻って修理を受けると、わずか1カ月後の7月13日に、ジェノヴァに住むアルフレド・コッホに売却された。その金額は9万リラ。なんと新車価格より4割近く高かった。これは、税金逃れの結果である可能性が高い。公表する新車価格をできるだけ低く抑えたほうが、アルファにとっては好都合だったのだ。コッホが 8Cをどう使ったのかは不明だが、10カ月所有しただけで、翌1933年5月に、たった3万 5000リラでアルファロメオに売却した。6月17、18日に開催される1933年のル・マンのエントリーにぎりぎりで間に合うタイミングだった。

この年のル・マンのグリッドには5台の8C 2300が並び、アルファロメオは1-2-3フィニッシュという圧勝を飾った。レイモン・ソメール／タツィオ・ヌヴォラーリ組が優勝、ルイジ・キネッティ／フィリップ＂ヴァラン＂ド・グンズブルグが2位、エッセンドン男爵ことブライアン・ルイス／ティム・ローズ-リチャーズが3位である。

シャシーナンバー2211067はカーナンバー10を付け、ほかでもないピエール・ルイ-ドレフュスの名でエントリーし、22歳のギ・モルとギ・コルティエがドライブした。順調に4番手を走行していたが、真夜中にバッテリーターミナルが破損し、コルティエは完走を断念した。ところが、モルが新しいターミナルを取り付けようとしてレースマーシャルに見とがめられ、二人は失格となってしまった。

それからわずか2週間後の7月1日、この8Cはベルギーのスパ24時間レースにエントリーした。ドライバーはルイ・シロンとルイジ・キネッティというドリームチームで、カーナンバーは68。そして、ついに勝利が訪れた。24時間で2806.3kmを走破し、平均速度は約 117km/hの記録での優勝は、ツイスティーなスパ・フランコルシャン・サーキットにしては見事な速さだ。わずか数秒差での2位はレイモン・ソメール／アンリ・ストフェル組、3位はベルギーのアルベール・グリーヴ／フレデリク・テリュッソン組で、いずれも8C 2300だった。

このレースのレポートを1933年8月の『MotorSport』誌から引用しよう。

「好天の下、午後4時にスタートの合図が振り下ろされた。曲がりくねり、起伏に富んだサーキットは、どこもかしこも大観衆で埋め尽くされていた。1周目を終えてリードしたのは（といっても鼻の差だが）ソマーで、一歩も譲らぬ僅差でシロンが食らいつき、1車身差でシエナが続く。この3台のアルファロメオは、後続を置き去りにした。2周目にシロンがソマーを抜き去り、6分58秒でラップレコードを更新。シロンはその後も恐るべきペースで走り続け、何度もラップタイムを塗り替える。6分57秒…53秒…48秒…ついに47秒だ。ここで刻んだラップレコードがあとで役に立った。28周目にアルファロメオの頭痛の種、泥よけの緩みを修理するためで、ピットストップを強いられたのだ。いまいましい泥よけがしっかり固定されるまで、12分にわたって停止せざるを得なかった。その間にシエナとソマーは、この順で着実に周回を重ねていたが、シロンはついにコースに復帰すると、即座にラップレコードを6分 45秒にまで縮めた。午前 10時頃、キネッティがドライブ中に、アルファロメオはスタブローコーナーでタイヤを1本失い、貴重な時間を大きくロスした。しかし、シロンが引き継ぐと、73周目にリードを奪い取ることに成功した」

スパにエントリーしたチームは？

この8Cがどのチームからスパ24時間にエントリーしたのかについては、いまだに答えが出ていない。スクーデリア・フェラーリは、翌1934年1月1日から正式にアルファロメオのレース活動すべてを任されたので、その可能性はある。同様に、アルファロメオ・フランスや、関連のあるスクーデリア・キネッティだった可能性もある。また別の可能性として、もっと小規模なチームも考えられる。たとえばル・マンにこの 8Cでエントリーしたルイ-ドレフュスのチームだ。

スパで大成功を収めたあとのことはほとんど分かっていないが、1934年5月9日に再び姿を現したとき、この8Cはイギリスで登録されていた。フェンダーとウィンドスクリーンがこの時点で変更済みだったのかどうかも不明である。さらに二人のイギリス人オーナーの手を経て、8Cは1960年代中頃に最初のレストアを受け、ヴィンテージ・スポーツカークラブのイベントでしばしば展示されていた。2005年にイギリスのスペシャリスト、ジム・ストークスでフルレストアを受け、以来、ヨーロッパのラリーやショーで活躍している。2008年にはペブルビーチ・コンクールに出品され、フィル・ヒル・カップに輝いた。

オリジナルのブルーに塗り直された8Cは、2020年にアメリカへ渡った。2022年に管理人になった現オーナーは、ドライブしてはその本領を発揮させて楽しんでいる。史上屈指の完璧なマシンを公道で走らせ、しわがれた轟音を満喫しているのだ。90年以上を経た今もスピードは衰えず、現代の車の流れに乗るのに困ることもない。

1932年アルファロメオ8C 2300ルンゴ

エンジン：2336cc、直列8気筒、DOHC、メミニ製SI42キャブレター、ドライサンプ式、オートヴァク製燃料ポンプ

最高出力：140bhp／ 4800rpm 変速機：前進 4段 MT、後輪駆動

ステアリング：ウォーム＆ローラー

サスペンション（前・後）：非独立式、縦置き半楕円リーフスプリング、SIATA製フリクション・ダンパー

ブレーキ：4輪ドラム 車重：約1200kg 最高速度：170km/h

編集翻訳：伊東和彦 (Mobi-curators Labo.) 原文翻訳：木下 恵

Transcreation：Kazuhiko ITO (Mobi-curators Labo.) Translation：Megumi KINOSHITA

Words：Massimo Delbo Photography：Nate Lindemann Archive Courtesy Centro Documentazione Alfa Romeo