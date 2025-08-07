ヤクルト・澤井廉、2軍戦で痛烈タイムリー含む2安打の活躍！

プロ野球 最新情報

東京ヤクルトスワローズの澤井廉が7日、くふうハヤテベンチャーズ静岡との二軍戦に「5番・一塁」でスタメン出場。タイムリーを含む複数安打を記録する活躍をみせた。



両チーム無得点で迎えた3回表。ヤクルトはくふうハヤテ先発の奥田域太を攻め、2死一、三塁のチャンスを作る。ここで5番の澤井が左打席に入った。







ストレートとスライダーがともに外れ、2ボールからの3球目。アウトコースのスライダーを澤井が思い切り引っ張ると、球足の速い打球がアッという間に一二塁間を抜けて右翼の前へと転がっていき、ヤクルトが1点を先制した。



バッティングカウントだったこともあり、持ち味の思い切りのよいスイングを披露してアピールした澤井。この日は第1打席も左安打を放っており、5打数2安打1打点という内容だった。



くふうハヤテは中盤に3点を奪って追い上げるも、ヤクルトが5－3で振り切って勝利を収めた。











