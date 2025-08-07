大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、故障により長期離脱中の選手がいる。リリーフ右腕のブルスダー・グラテロル投手は今季後半に復帰する見込みとされていたが、予想通りに復帰できるかは不透明な状況になっているようだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

ドジャースは昨年11月中旬、グラテロルが右肩関節唇の手術を受けたことを発表。合わせて、復帰時期は今季後半になる予定ということも伝えていた。

同メディアは「ドジャースのリリーフの中で、タナー・スコット投手とカービー・イェーツ投手が最近故障者リスト（IL）入りした。一方、ブレイク・トライネン投手は先日復帰し、マイケル・コペック投手も出場資格が得られれば8月下旬に復帰する予定だが、グラテロルに関しては不確実な点があるようだ」と言及。

続けて、「我々が失った選手たち、そして戻ってくることを期待している選手たち。トライネンとコペックはその中に含まれている。でも、実際に戻ってくるまではどうなるか分からない。それに、グラテロルについてはどこにいるのかも分からないので、とにかく不確実性がある。昨年の先発陣の状況と似ていると言えるだろう」というロバーツ監督のコメントを伝えている。

