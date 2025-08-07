ロッテは7日、8月8日12時00分からマリーンズオンラインストア限定で西川史礁外野手のプロ初ホームランを記念したグッズの受注販売を開始することになったと発表した。

西川は7月30日の楽天戦（ZOZOマリンスタジアム）に4番レフトで先発出場し、4回裏の攻撃で楽天先発の岸孝之投手からレフトへ初ホームランを記録した。今回、直筆サイン入りフォトファイルやピクチャーボール、Tシャツなど計28商品がラインナップされている。

販売はマリーンズオンラインストアにて明日8月8日（金）12時00分から17日（日）23時59分まで受注。

▼ 西川史礁外野手 コメント

「このたび、僕のプロ初ホームランを記念したグッズが販売されることになりました！この一打は、皆さんの声援があってこそ生まれたものだと感じています。ぜひ、この記念を一緒に分かち合ってもらえたら嬉しいです」

▼ 西川史礁外野手 プロ初ホームラン記念グッズ 商品一例

・直筆サイン入りフォトファイル：17,000円（299セット限定、証明書付き）

・記念ユニホーム（DTF加工）（サイズ：S、M、L、O）：17,000円

・フェイスタオル（デザイン:メインビジュアル/直筆メッセージ）：2,000円

・記念ボール（ケース付）：2,100円

・アクリルパネル（デザイン：メインビジュアル/直筆メッセージ）：3,500円

・タペストリー：1,100円

・アクリルスタンド：2,300円

・トートバッグ：3,800円

※全て税込み

※その他詳細や商品ラインナップは球団公式ホームページにて