DeNAは7日、牧秀悟が「左MP関節尺側側副靭帯修復術」の手術を行い、無事終了したことを発表した。

牧は球団を通じ「手術をすることを決めました。シーズン中の手術なので迷いはありましたが、これを機に自分を見直せるいい時間になると思います。自分の限界を作らず、成長した姿をお見せできるようにリハビリ頑張ります！引き続き、チームへの応援のほどよろしくお願いします！」とコメントした。

牧は今季93試合に出場し、打率.277、16本塁打、49打点の成績を残していたが、8月1日に登録を抹消されていた。