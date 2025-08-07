非凡な打撃センス！日本ハム・柴田獅子、ファームで2点タイムリーを含むマ…

プロ野球 最新情報
北海道日本ハムファイターズの柴田獅子が7日に行われた千葉ロッテマリーンズとの二軍戦に「7番・DH」で先発出場。マルチ安打の活躍をみせた。
日本ハムが7－3とリードして迎えた7回裏。1死満塁というチャンスで7番の柴田に打席が回ってきた。
ロッテのマウンドには一軍経験も豊富な東妻勇輔。ファームでは18試合の登板で防御率1.35と実力を見せている。
貨運の2－2からの5球目、アウトコースへ投じられた138キロのツーシームを柴田がうまく反応。
外に沈んでいく軌道を深い懐と巧みなバット操作で引っ張ると、打球は強い打球となって二塁手の正面方向へ飛んだ。
守備位置を前進させていた二塁手は、強烈な打球を処理できずに後逸。打球が外野に転がる間に二人の走者がホームに還り、9－3となった。
タイミングを少々外されても高い技術で強い打球を放つ姿は、“二刀流”の先輩である大谷翔平を思い越させるものがある。
柴田はこの日4打数2安打3打点と活躍。試合も9－3で日本ハムが勝利した。
【動画】まるで大谷？柴田獅子のバットコントロールがこれだ！
『DAZNベースボール』の公式Xより
抜群の将来性を秘める
一昨日先発 柴田獅子
タイムリーヒット！
本日マルチ安打！
⚾プロ野球 ファーム (2025/8/7)
🆚ロッテ×日本ハム
