非凡な打撃センス！日本ハム・柴田獅子、ファームで2点タイムリーを含むマ…

北海道日本ハムファイターズの柴田獅子が7日に行われた千葉ロッテマリーンズとの二軍戦に「7番・DH」で先発出場。マルチ安打の活躍をみせた。







日本ハムが7－3とリードして迎えた7回裏。1死満塁というチャンスで7番の柴田に打席が回ってきた。



ロッテのマウンドには一軍経験も豊富な東妻勇輔。ファームでは18試合の登板で防御率1.35と実力を見せている。



貨運の2－2からの5球目、アウトコースへ投じられた138キロのツーシームを柴田がうまく反応。



外に沈んでいく軌道を深い懐と巧みなバット操作で引っ張ると、打球は強い打球となって二塁手の正面方向へ飛んだ。



守備位置を前進させていた二塁手は、強烈な打球を処理できずに後逸。打球が外野に転がる間に二人の走者がホームに還り、9－3となった。



タイミングを少々外されても高い技術で強い打球を放つ姿は、“二刀流”の先輩である大谷翔平を思い越させるものがある。



柴田はこの日4打数2安打3打点と活躍。試合も9－3で日本ハムが勝利した。









