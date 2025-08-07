NHKのプレミアムドラマ『コトコト～おいしい心と出会う旅～』群馬編・茨城編の完成会見が7日、東京・渋谷の同局で行われ、主演の古川雄大をはじめ、三宅弘城、小林涼子、磯山さやか、制作統括の堀内裕介氏が出席した。

本作は、百貨店のバイヤーの主人公・結稀宏人が、日本全国の魅力的な食材を探して全国各地を旅する人情グルメ物語。BS・BSP4Kにて、8月17日(22:00～22:59)にシリーズ第3弾・群馬編、8月24日(22:00～22:59)に第4弾・茨城編が放送され、総合で2025年度冬に放送される。

主人公・結稀宏人役の古川は、「今回この2作はけっこうテイストが変わったなと感じています。群馬編は人間はきれいだけじゃ生きていけないよねという繊細な部分が表現され、茨城編はこんなことするんだという宏人の新しい一面が見られます」と魅力を紹介した。

そして、堀内氏に向けて「これから先、47(都道府県)行きますもんね!」と確認しながら全国制覇に意欲を見せると、堀内氏も「行きましょう!」と気合十分にコメント。古川は「これからのコトコトも期待していただけたらと思います」と呼びかけた。

本作では宏人が料理をするシーンも登場するが、古川自身は「料理は最近できていない」とのこと。「昔はやっていて、やると言っても、切ってある野菜を炒めたり、簡単なことしかやってなくて。でも、一度だけコロッケを作りまして、僕が作るコロッケはおばあちゃんからの伝統でゆで卵を入れるんですけど、その工程がかなり面倒くさくて、それ以来料理から遠ざかってしまって」と明かした。

また、「スープは昔から好きで、何かを食べる時に必ず汁物をつけるというのが僕の中のルール」と食事に関するこだわりも明かし、「どうしても用意できないときはコンビニとかで。それぐらいないと嫌です。宏人の温度とはだいぶ違いますが、何かしらスープはほしい」と話していた。