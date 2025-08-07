プロ野球 最新情報（最新ニュース）

千葉ロッテマリーンズは9月23日(火・祝)～24日(水)埼玉西武戦、9月27日(土)～28日(日)北海道日本ハム戦、(いずれもZOZOマリンスタジアム)の計4試合にて、グルメイベント「MARINES FOOD FES. 2025 ミート & スイーツ」を開催することを発表した。

「MARINES FOOD FES. 2025 ミート & スイーツ」は【ガッツリ食べたい人も、甘いものが大好きな人も、老若男女問わず楽しめる】をテーマに和牛チーズバーガーや香港ワッフル マンゴークリームなど肉料理とスイーツのキッチンカーが球場外周に一日最大約40店舗出店。

また、グルメイベント初日9月23日(火・祝)は、1日限定でビール&レモンサワーワンコインデーも同時開催。場内売店・売り子・外周キッチンカーで販売するビール・レモンサワーを税込500円で販売する。

MARINES FOOD FES. 2025 ミート & スイーツに出店する店舗は次の通り。

＜MARINES FOOD FES. 2025 ミート & スイーツ 店舗一例＞

【肉料理】

・ザンギ屋 大吉：特製ザンギ3個 税込800円・DOGTOWN：和牛チーズバーガー 税込1,600円・ピンクブーブー：仔牛のプライムリブステーキ単品 税込1,500円 等

【スイーツ】

・CANDY CORT：りんご飴チョコレート・リンゴ飴ホワイトチョコレート 税込950円・Glades Kitchen：香港ワッフル マンゴークリーム 税込750円・ベリーズベリー：ベリーズベリーバブルワッフル：税込980円 等

※他の出店予定店舗は、決まり次第随時球団公式サイトで公開予定

