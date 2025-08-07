ロッテ、グルメイベント「MARINES FOOD FES. 2025 ミート &#038; スイーツ…

　千葉ロッテマリーンズは9月23日(火・祝)～24日(水)埼玉西武戦、9月27日(土)～28日(日)北海道日本ハム戦、(いずれもZOZOマリンスタジアム)の計4試合にて、グルメイベント「MARINES FOOD FES. 2025 ミート & スイーツ」を開催することを発表した。

 

　「MARINES FOOD FES. 2025 ミート & スイーツ」は【ガッツリ食べたい人も、甘いものが大好きな人も、老若男女問わず楽しめる】をテーマに和牛チーズバーガーや香港ワッフル マンゴークリームなど肉料理とスイーツのキッチンカーが球場外周に一日最大約40店舗出店。

 

 

　また、グルメイベント初日9月23日(火・祝)は、1日限定でビール&レモンサワーワンコインデーも同時開催。場内売店・売り子・外周キッチンカーで販売するビール・レモンサワーを税込500円で販売する。

 

　MARINES FOOD FES. 2025 ミート & スイーツに出店する店舗は次の通り。

＜MARINES FOOD FES. 2025 ミート & スイーツ　店舗一例＞

【肉料理】

・ザンギ屋　大吉：特製ザンギ3個　税込800円・DOGTOWN：和牛チーズバーガー　税込1,600円・ピンクブーブー：仔牛のプライムリブステーキ単品　税込1,500円　等

【スイーツ】

・CANDY CORT：りんご飴チョコレート・リンゴ飴ホワイトチョコレート　税込950円・Glades Kitchen：香港ワッフル マンゴークリーム　税込750円・ベリーズベリー：ベリーズベリーバブルワッフル：税込980円　等

　※他の出店予定店舗は、決まり次第随時球団公式サイトで公開予定

 

